Queda na produção de SP tem maior impacto negativo sobre indústria nacional, diz IBGE

08/08/2025 11h35

A queda de 0,6% na produção da indústria de São Paulo, em junho ante maio, exerceu a maior influência negativa sobre a média global da indústria nacional no período. A produção industrial paulista acumulou uma perda de 3,4% em três meses seguidos de recuos. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Os setores extrativo, de veículos automotores e de derivados do petróleo contribuíram para esse comportamento negativo da indústria paulista, que se encontra 22,9% abaixo do seu patamar mais alto, alcançado em março de 2011", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

A indústria de São Paulo operava em junho em patamar 1,6% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

Na média global, a indústria nacional avançou 0,1% em junho ante maio.

