Quando será liberado 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
08/08/2025 06h30

Quem não foi contemplado no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes que farão parte do quarto lote, previsto para pagamento em 29 de agosto.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º lote: 30 de setembro (último)

Ordem de prioridade nos pagamentos

Os primeiros a receber são os idosos, começando por aqueles com 80 anos ou mais. Depois, vêm as pessoas com mais de 60 anos, seguidas por pessoas com deficiência ou com doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a preferência é dada a quem entregou a declaração antes.

Fila de prioridade:

  1. Contribuintes com 80 anos ou mais
  2. Pessoas com 60 anos ou mais, além de deficientes e pessoas com doenças graves
  3. Profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Declarantes que utilizaram a versão pré-preenchida e escolheram receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Como consultar

Para conferir se terá direito ao pagamento, é necessário acessar o site da Receita Federal e preencher os campos com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

A atualização da situação é feita mensalmente. Caso a restituição não esteja programada para o lote consultado, e não haja pendências na declaração, aparecerá a mensagem "em fila de restituição".

