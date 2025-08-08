Suspeitos de roubar condomínios em Moema, na zona sul de SP, são presos

Doze homens foram presos e dois menores apreendidos na madrugada de hoje por suspeita de envolvimento em roubos e furtos de casas e apartamentos na sul de São Paulo.

O que aconteceu

Grupo tinha "enorme estrutura organizacional". Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), cada membro da quadrilha tinha uma função: o líder escolhia as vítimas e os criminosos que participariam da abordagem, enquanto parte dos homens ficava responsável pela divisão do dinheiro arrecadado.

Investigação começou em junho. Na ocasião, três homens e um menor foram detidos na Vila Heliópolis, quando se preparavam para roubar uma casa. A análise dos telefones apreendidos com eles levou aos demais integrantes da quadrilha e revelou seu modus operandi.

Bandidos clonavam controles remotos. Os equipamentos davam a eles acesso às garagens dos prédios. De lá, eles subiam até os apartamentos e abordavam os moradores. De acordo com a SSP, o grupo usava sempre o mesmo veículo nos roubos e furtos.

Denúncia anônima revelou esconderijo. O bando foi localizado em uma casa no bairro do Sacomã. No local, foram apreendidos uma pistola, um revólver e 23 cartuchos de munição. Celulares, relógios, bonés, óculos e cartões bancários das vítimas também foram recuperados.

Investigação segue em andamento para identificar novos suspeitos. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional Sul como organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo, e corrupção de menor.

Quadrilha é suspeita de roubos a prédios em Moema

Grupo teria invadido apartamento na Alameda dos Anapurus e nas avenidas Sabiá e Aratãs. Foram registradas 17 ocorrências na região em junho, com prevalência dos roubos de celular, segundo um monitoramento do Estadão.

Só na Alameda Anapurus, dois arrastões em prédios residenciais aconteceram num intervalo de três dias. Um deles foi no último sábado, quando 15 criminosos invadiram um condomínio pela garagem, com um controle remoto de um morador. Armados, os assaltantes renderam o porteiro, desligaram as câmeras e aguardaram a chegada das vítimas.

Outro caso foi registrado na mesma rua na terça-feira. A vítima foi um homem de 63 anos. Ele disse à polícia que foi surpreendido pelos criminosos quando chegou em casa. Eles roubaram dinheiro em espécie, cartões e outros objetos, e fugiram no carro do idoso.

*Com informações do Estadão Conteúdo.