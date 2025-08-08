Topo

Notícias

PSG chega a acordo com Lille para contratar goleiro Lucas Chevalier

08/08/2025 06h33

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Lille para contratar o goleiro francês Lucas Chevalier, informou uma fonte próxima às negociações à AFP nesta sexta-feira (8).

O goleiro de 23 anos, cuja transferência custaria 40 milhões de euros (R$ 254 milhões na cotação atual), ainda deve passar por exames médicos antes de assinar com o clube parisiense.

A chegada de Chevalier ameaçaria diretamente a condição de titular do italiano Gianluigi Donnarumma, que vem de uma temporada brilhante com o PSG, campeão pela primeira vez da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes, além dos títulos da Copa da França e do Campeonato Francês.

Mas Donnarumma, frequentemente criticado por suas saídas pelo alto e por não ter um bom jogo com os pés, entra em seu último ano de contrato, ainda sem definição sobre uma possível renovação.

Além disso, apesar de o técnico Luis Enrique não aplicar exceções à sua política de titularidade no gol, Chevalier teria recebido garantias do diretor esportivo do PSG, Luís Campos, sobre o status que terá em Paris, onde passaria a ser número 1, com Donnarumma na reserva, uma situação que poderia levar o italiano a deixar o clube.

Lucas Chevalier tem 127 jogos pelo Lille e mostrou grande potencial na Champions da temporada passada. O goleiro se destacou nas grandes vitórias do time francês sobre Real Madrid (1 a 0) e Atlético de Madrid (3 a 1).

Chevalier poderá fazer seu primeiro jogo pelo PSG na próxima quarta-feira, na decisão da Supercopa da Uefa, contra o Tottenham, em Udine (Itália).

lh/jac/cpb/dam/pc/cb

© Agence France-Presse

