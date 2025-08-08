Próximas datas de pagamento do INSS: veja calendário de agosto
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. A ordem de repasse seguirá o número final do benefício — ignorando o dígito verificador —, mantendo o formato já adotado para garantir agilidade e organização no processo.
Como será o pagamento?
Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com benefício acima do piso salarial receberão entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos por mês. Desse total, cerca de 28,2 milhões destinam-se a beneficiários que recebem até o mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são pagos a quem possui renda superior.
Para conferir a data exata do crédito, é necessário verificar o penúltimo número do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Mais informações podem ser obtidas no site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados no Gov.br.
Em caso de dúvidas, o segurado pode ligar para a Central 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias e suporte com atendentes no horário comercial. Pelo aplicativo ou site do Meu INSS também é possível consultar o extrato, conferir dados pessoais e acessar outros serviços.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro