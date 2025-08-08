Próximas datas de pagamento do INSS: veja calendário de agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. A ordem de repasse seguirá o número final do benefício — ignorando o dígito verificador —, mantendo o formato já adotado para garantir agilidade e organização no processo.

Como será o pagamento?

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com benefício acima do piso salarial receberão entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos por mês. Desse total, cerca de 28,2 milhões destinam-se a beneficiários que recebem até o mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são pagos a quem possui renda superior.

Para conferir a data exata do crédito, é necessário verificar o penúltimo número do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Mais informações podem ser obtidas no site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados no Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode ligar para a Central 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias e suporte com atendentes no horário comercial. Pelo aplicativo ou site do Meu INSS também é possível consultar o extrato, conferir dados pessoais e acessar outros serviços.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo