Topo

Notícias

Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 8 dos 15 locais pesquisados, diz IBGE

Rio

08/08/2025 10h02

A produção industrial operava em junho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em oito dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 8.

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Minas Gerais (18,3% acima do pré-pandemia), Rio de Janeiro (17,6% acima), Paraná (13,1% acima), Amazonas (11,5% acima), Mato Grosso (10,6% acima), Santa Catarina (8,1% acima), Goiás (7,0% acima) e Pernambuco (4,5%).

Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,0% acima do pré-crise sanitária.

Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram Rio Grande do Sul (-0,7%), Espírito Santo (-0,8%), São Paulo (-1,6%), Pará (-6,4%), Ceará (-7,6%), Nordeste (-15,5%) e Bahia (-18,7%), segundo o IBGE.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Josias: Zigue-zague descredencia Tarcísio como candidato à Presidência

Ouro, carta real e indicações ao Nobel: como ganhar favores de Trump

Lucro da Ourofino aumenta 21,2% no 2º trimestre, para R$ 23,8 milhões

Vice-presidente Vance diz que EUA não têm planos de reconhecer Estado palestino

STF adia julgamento que contesta acordos de leniência da Lava Jato

Motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz cientista político

Espanha desarticula rede que levava resíduos perigosos para Gana

Azerbaijão e Armênia assinarão acordo de paz, diz Casa Branca

Embarcação com 49 passageiros clandestinos é rebocada à Espanha

Brasil expressa 'profunda indignação' à embaixada dos EUA por ameaças ao ministro do STF Alexandre de Moraes

Índia suspende planos de comprar armas dos EUA após tarifas de Trump, diz Reuters