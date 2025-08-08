Presidente chinês ordena resgate "total" após enchentes matarem 10 no noroeste da China

PEQUIM (Reuters) - O presidente Xi Jinping determinou nesta sexta-feira esforços de resgate "totais" no noroeste árido e montanhoso da China, depois que inundações repentinas causadas por chuvas excepcionalmente fortes mataram 10 pessoas e deixaram 33 desaparecidas.

Chuvas torrenciais começaram por volta das 18h de quinta-feira e provocaram inundações repentinas em Yuzhong, na província de Gansu, deixando cerca de 4.000 pessoas ilhadas, informou a emissora estatal China Central Television (CCTV).

Em uma área montanhosa, a precipitação chegou a 195 mm desde o início da noite de quinta-feira. O condado de Yuzhong normalmente registra 300-400 mm de precipitação durante todo o ano.

Yuzhong está situada entre ravinas e colinas de lodo soprado pelo vento em um dos maiores planaltos de loess do mundo. Isso a torna vulnerável a inundações repentinas e deslizamentos de terra devido à estrutura solta do solo, que se torna instável quando saturado de água.

Em um vídeo publicado pela CCTV, pode-se ver água barrenta na altura dos tornozelos correndo por uma estrada montanhosa ladeada por árvores arrancadas.

"A prioridade máxima deve ser fazer todos os esforços possíveis para procurar e resgatar pessoas desaparecidas, realocar e reassentar as pessoas ameaçadas, minimizar as vítimas e restaurar as comunicações e o transporte o mais rápido possível", disse Xi, segundo a CCTV.

Ele alertou os governos locais para que não sucumbam à "complacência e descuido" diante das recentes ocorrências de condições climáticas extremas, informou a CCTV.

Chuvas recordes atingiram o norte e o sul da China nas últimas semanas, o que os meteorologistas descrevem como eventos climáticos extremos ligados à mudança climática.

Chuvas fortes e inundações mataram pelo menos 60 pessoas no norte da China, incluindo Pequim, desde o final de julho.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disse na sexta-feira que alocou 100 milhões de iuanes (US$ 13,92 milhões) para apoiar os esforços de resgate em Gansu após o desastre.

Desde abril, a China anunciou pelo menos 6 bilhões de iuanes de financiamento para o alívio de desastres.

