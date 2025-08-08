Prédio onde era a boate Lions vira megapolo de teatro no centro de SP

Na esquina da avenida Brigadeiro Luís Antônio com a rua Maria Paula, no centro de São Paulo, um prédio que já abrigou a boate Lions agora dá lugar a um projeto inédito nas artes cênicas do país.

Com 12 andares, o edifício passa a abrigar o recém-criado Instituto Brasileiro de Teatro (IBT), com salas de ensaio, oficinas, cursos, espetáculos e programação gratuita ou a preços acessíveis.

O centro cultural vai funcionar quase a semana toda —só fecha às terças-feiras— e será inaugurado em 29 de agosto, com a temporada de duas semanas do espetáculo "Apenas o Fim do Mundo", do grupo Magiluth.

As apresentações, gratuitas, ocorrem no térreo do prédio, onde funciona um palco multiuso.

O espaço é modular e se adapta ao que entra em cena: peças, shows, exposições, leituras, contações de histórias, apresentações infantis, oficinas e até karaokês.

Ao lado, funciona um café. No subsolo, ainda em obras, será inaugurado até o fim do ano uma nova unidade do restaurante Balaio. Ambos comandados pelo chef Rodrigo Oliveira.

Nos andares superiores, o foco está nos bastidores da criação. O primeiro e o segundo andar são para apresentações e eventos. Há também oito salas de ensaio e ambientes voltados a cursos, oficinas e encontros formativos.

Desde 2023, parte desses espaços vem sendo ocupada por grupos selecionados por editais. Eles também participam de oficinas e, a partir de critérios socioeconômicos, recebem bolsas-auxílio. Ao todo, 90 projetos já passaram pelo IBT.

O tamanho das salas —algumas ocupando andares inteiros— é adequado a receber grandes produções, como musicais. Por isso, o instituto também as disponibiliza para locação.

"Nossa História com Chico Buarque", por exemplo, foi ensaiado ali antes da estreia no ano passado.

"Mais do que um centro cultural para a população, é também um grande equipamento para a classe teatral", diz o ator Thiago Albanese, diretor executivo do instituto. "Embora o IBT seja um instituto privado, sem fins lucrativos, a gente está entregando um equipamento público para a cidade."

Térreo do prédio funciona como um teatro modular, que se adapta aos espetáculos Imagem: Divulgação

A iniciativa, de caráter privado e sem fins lucrativos, é mantida pela Viva do Brasil —empresa que administra parques públicos no Recife e que será responsável pela reabertura do Cine Copan.

Para o IBT, foram investidos R$ 20 milhões na compra do imóvel e R$ 25 milhões na sua restauração, com recursos captados via leis de incentivo fiscal. Entre os patrocinadores estão empresas do mercado financeiro, indústria de bebidas, construção civil e eletrodomésticos.

A programação artística tem curadoria de uma equipe coordenada por Aline Mohamad, ex-curadora de teatro do CCSP (Centro Cultural São Paulo). A proposta, segundo ela, foi pensar o prédio inteiro como uma plataforma artística. "O teatro não é só aquela caixa preta. Ele acontece de todas as formas, o tempo todo. E todas as linguagens chegam ao teatro, assim como o teatro chega a todas as linguagens."

A curadoria se baseia nessa ideia de encontro entre formas, linguagens e públicos. "A gente pensa numa programação que chama um coletivo de drags para assumir o karaokê que vai acontecer semanalmente aqui", afirma. "Assim como todas as programações são pensadas para todos os tipos de público, de qualquer idade, de qualquer parte da cidade."

A sustentabilidade do projeto está diretamente ligada à diversidade de usos do espaço. Áreas como o antigo salão de festas da Lions podem ser alugadas para eventos. Essa estrutura viabiliza a gratuidade da programação oferecida no térreo, segundo os administradores.

"A ideia dessa sede surgiu como uma forma de materializar esse objetivo tão grande que o instituto tem", diz Thiago Albanese. "É um prédio que promove encontros: entre grupos teatrais, artistas e o público, por meio de uma programação multilinguagem."