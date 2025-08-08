Topo

Poupança volta a registrar saques no Brasil em julho

08/08/2025 09h27

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança no Brasil voltou a registrar saques líquidos em julho, após dois meses de depósitos, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.

Em julho, houve um saque total de R$6,252 bilhões, levando o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$55,901 bilhões.

No mês, houve um saldo negativo de R$5,269 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), após depósitos em junho. Já a poupança rural teve saques de R$982,621 milhões, depois de dois meses de entradas.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

(Por Camila Moreira)

