Calendário do PIS de agosto de 2025: veja data de pagamento do abono

Os profissionais que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro já têm data confirmada para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo terão início em 15 de agosto, encerrando o cronograma de pagamentos do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito, é necessário ter trabalhado com registro formal — seja no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias em 2023.

Além disso, a renda média mensal no período deve ter sido de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00), e o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados trabalhistas devem ter sido enviados corretamente pelo empregador, seja pela RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo empregatício.

O valor do abono varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2023, tendo como base o salário mínimo vigente em 2025, fixado em R$ 1.518.

Consulta e formas de recebimento

A verificação do direito ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo site Gov.br, pelo telefone 158 (Central Alô Trabalho) ou presencialmente nas unidades do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal receberá o crédito automaticamente em conta corrente ou poupança. Já clientes do Banco do Brasil podem optar por receber via PIX, transferência TED ou saque direto nas agências. Para os demais beneficiários, o valor será depositado em uma poupança social digital aberta pela Caixa.

Calendário PIS 2025

Aniversariantes de novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto.

De acordo com projeções do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados este ano, com cerca de R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.