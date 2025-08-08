Topo

Notícias

Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/08/2025 14h39Atualizada em 08/08/2025 14h53

Um piloto sofreu uma parada cardíaca durante voo turístico sobre um vulcão em erupção na Rússia. O Krasheninnikov voltou à atividade pela primeira vez em 600 anos no extremo oriente do país.

O que aconteceu

O russo Igor Kan, 59, pilotava sozinho um helicóptero particular que levava três turistas para sobrevoar o vulcão quando começou a passar mal. Ele teria enviado um pedido de socorro por rádio antes de perder a consciência.

Mesmo com sintomas graves de um ataque cardíaco, Kan conseguiu fazer um pouso de emergência no vulcão. O piloto não resistiu e morreu antes da chegada da equipe de resgate. Os três turistas foram resgatados sem ferimentos, segundo informações do jornal britânico The Sun.

Kan era conhecido na região por oferecer voos em seu helicóptero modelo Robinson para pontos turísticos como o Krasheninnikov e o Vale dos Gêiseres, uma das atrações naturais mais famosas do país. Segundo The Sun, ele costumava cobrar cerca de 4.700 libras (mais de R$ 34 mil, na cotação atual) por passageiro e realizava check-ups médicos com frequência. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias exatas da morte do piloto.

Uma série de atividades vulcânicas foram registradas na região após o terremoto da semana passada na Rússia. Além do Krasheninnikov, outros cinco vulcões na chamada "Anel de Fogo do Pacífico" também apresentaram sinais de atividade, incluindo o Klyuchevskaya Sopka, o maior da península, que chegou a expelir lava a quase cinco quilômetros de altitude.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Soldado suspeito de atirar em colegas nos EUA sofria bullying por gaguejar

Alemanha recompensa Hamas ao pausar envios de armas a Israel, diz Netanyahu

Jurista: Bolsonaristas cometeram crime com motim e podem perder mandato

Putin liga para Xi, Modi e outros líderes estrangeiros antes de reunião planejada com Trump

Motta: Anisita tira foco do que poderíamos priorizar, como soberania e economia

Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere

Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Motta: não existe presidente da Câmara mais forte ou mais fraco porque o regimento é o mesmo -