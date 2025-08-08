Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Um piloto sofreu uma parada cardíaca durante voo turístico sobre um vulcão em erupção na Rússia. O Krasheninnikov voltou à atividade pela primeira vez em 600 anos no extremo oriente do país.

O que aconteceu

O russo Igor Kan, 59, pilotava sozinho um helicóptero particular que levava três turistas para sobrevoar o vulcão quando começou a passar mal. Ele teria enviado um pedido de socorro por rádio antes de perder a consciência.

Mesmo com sintomas graves de um ataque cardíaco, Kan conseguiu fazer um pouso de emergência no vulcão. O piloto não resistiu e morreu antes da chegada da equipe de resgate. Os três turistas foram resgatados sem ferimentos, segundo informações do jornal britânico The Sun.

Kan era conhecido na região por oferecer voos em seu helicóptero modelo Robinson para pontos turísticos como o Krasheninnikov e o Vale dos Gêiseres, uma das atrações naturais mais famosas do país. Segundo The Sun, ele costumava cobrar cerca de 4.700 libras (mais de R$ 34 mil, na cotação atual) por passageiro e realizava check-ups médicos com frequência. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias exatas da morte do piloto.

Uma série de atividades vulcânicas foram registradas na região após o terremoto da semana passada na Rússia. Além do Krasheninnikov, outros cinco vulcões na chamada "Anel de Fogo do Pacífico" também apresentaram sinais de atividade, incluindo o Klyuchevskaya Sopka, o maior da península, que chegou a expelir lava a quase cinco quilômetros de altitude.