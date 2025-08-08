Petz deve retomar "trilho de crescimento" após fusão com Cobasi, diz CEO

(Reuters) - O presidente-executivo da Petz, Sergio Zimmerman, disse nesta sexta-feira que espera voltar ao "trilho de crescimento" com uma eventual fusão com a Cobasi.

Em uma conferência após a publicação do balanço do segundo trimestre, Zimmerman disse que a empresa vem enfrentando o acirramento da concorrência tanto no mercado físico como no online, o que está levando a uma redução de preço ao consumidor e um crescimento abaixo do esperado.

"Só tem um caminho para essa competição, a gente ser mais produtivo, reduzir custos", disse ele, acrescentando que a Petz passará por uma forte redução de gastos no próximo trimestre e que a fusão da varejista de produtos para animais de estimação com a Cobasi será fundamental nesse processo.

A combinação das empresas se encontra atualmente em julgamento no tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com previsão de se estender até o final do ano.

A Petz registrou lucro líquido de R$23,8 milhões no segundo trimestre, versus R$818 mil no mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado na quinta-feira, acima das expectativas do mercado de R$8,5 milhões, segundo dados da LSEG.

Neste começo de tarde, as ações da companhia valorizavam-se 3,3%, a R$4,38.

(Por Michael Susin em Barcelona; )