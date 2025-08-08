Topo

Notícias

Petz deve retomar "trilho de crescimento" após fusão com Cobasi, diz CEO

08/08/2025 13h41

(Reuters) - O presidente-executivo da Petz, Sergio Zimmerman, disse nesta sexta-feira que espera voltar ao "trilho de crescimento" com uma eventual fusão com a Cobasi.

Em uma conferência após a publicação do balanço do segundo trimestre, Zimmerman disse que a empresa vem enfrentando o acirramento da concorrência tanto no mercado físico como no online, o que está levando a uma redução de preço ao consumidor e um crescimento abaixo do esperado.

"Só tem um caminho para essa competição, a gente ser mais produtivo, reduzir custos", disse ele, acrescentando que a Petz passará por uma forte redução de gastos no próximo trimestre e que a fusão da varejista de produtos para animais de estimação com a Cobasi será fundamental nesse processo.

A combinação das empresas se encontra atualmente em julgamento no tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com previsão de se estender até o final do ano.

A Petz registrou lucro líquido de R$23,8 milhões no segundo trimestre, versus R$818 mil no mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado na quinta-feira, acima das expectativas do mercado de R$8,5 milhões, segundo dados da LSEG.

Neste começo de tarde, as ações da companhia valorizavam-se 3,3%, a R$4,38.

(Por Michael Susin em Barcelona; )

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer