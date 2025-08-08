Petróleo fica estável com expectativas para acordo entre EUA e Rússia

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - O petróleo manteve-se estável nesta sexta-feira, com os mercados aguardando uma reunião nos próximos dias entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega norte-americano, Donald Trump, mas os preços registraram suas maiores perdas semanais desde o final de junho, devido a uma perspectiva econômica afetada por tarifas.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,2%, a US$66,59 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos ficaram inalterados em US$63,88.

O Brent caiu 4,4% durante a semana, enquanto o WTI ficou 5,1% abaixo do fechamento da última sexta-feira.

O petróleo dos EUA caiu mais de 1% após relatos de que Washington e Moscou estavam tentando chegar a um acordo para interromper a guerra na Ucrânia, o que manteria a ocupação russa do território tomado durante sua invasão militar, informou a Bloomberg News nesta sexta-feira.

Autoridades norte-americanas e russas estão trabalhando para chegar a um acordo sobre os territórios para uma reunião de cúpula planejada entre Trump e Putin já na próxima semana, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A possível reunião aumenta as expectativas de um fim diplomático para a guerra na Ucrânia, o que poderia levar à redução das sanções contra a Rússia, e ocorre em um momento em que as tensões comerciais entre Trump e os compradores de petróleo russo estão aumentando.

(Reportagem adicional de Colleen Howe, em Pequim, e Ahmad Ghaddar, em Londres)