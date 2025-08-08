Topo

Petróleo estaciona, pouco afetado por ameaças de Trump à Rússia

08/08/2025 18h06

Os preços do petróleo ficaram estagnados nesta sexta-feira (8), com os operadores pouco impressionados pelas sanções anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, contra as exportações de petróleo russo, que supostamente eram iminentes.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em outubro, subiu 0,24%, atingindo 66,59 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), para setembro, permaneceu estável em 63,88 dólares.

Na semana passada, Washington ameaçou tomar medidas contra os países que negociam com a Rússia, como Índia e China, sancionando a compra de petróleo russo, uma importante fonte de renda para Moscou.

A aplicação dessas ameaças é acompanhada de perto pelos operadores, visto que Moscou é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

Na quinta-feira, ao ser questionado sobre se manteria ou não seu ultimato à Rússia, o presidente dos Estados Unidos evitou o tema: "Isso dependerá de Putin; veremos o que ele diz".

Ultimamente, ele tem expressado repetidamente sua decepção com seu par russo pela falta de avanços nas negociações entre Kiev e Moscou por um cessar-fogo na Ucrânia.

"Uma reunião entre Trump e Putin poderia ocorrer em breve, o que poderia indicar que Trump está adotando uma postura de espera em relação às novas sanções contra a Rússia e seus aliados", observou Carsten Fritsch, do banco alemão Commerzbank.

No entanto, "Trump é imprevisível, o que torna difícil prever seus próximos passos", acrescentou o analista.

