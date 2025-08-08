Petrobras vê baixa probabilidade de dividendos extraordinários para 2025, diz CFO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vê "baixa probabilidade" de pagar dividendos extraordinários neste ano e poderá rever projetos no próximo plano estratégico, como resultado dos preços mais baixos do petróleo no cenário global, afirmou nesta sexta-feira o diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.

"O dividendo ordinário continua no mesmo patamar..., não temos discussões sobre mudança, e o extraordinário com uma renda menor, por certo, teríamos mais dificuldades em fazer pagamentos, embora gostaríamos muito", disse Melgarejo, em conferência com analistas de mercado, para comentar os resultados do segundo trimestre.

Sobre os projetos em curso, o diretor reiterou que a meta de investimentos para 2025 está mantida, em US$18,5 bilhões, mas que os projetos da companhia poderão ser revistos para considerar os preços mais baixos do petróleo.

"Vamos reavaliar todas as premissas e, com isso, colocar essas premissas nos projetos e identificar aqueles que são viáveis", afirmou Melgarejo.

"Os que não passarem na nossa régua, por certo, ficarão pelo caminho ou serão postergados, ou buscaremos alternativas de engenharia que barateiem esse capex, para que ele seja viável financeiramente."

(Por Marta Nogueira)