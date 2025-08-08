Topo

Petrobras se surpreende e oficia Braskem sobre potencial venda de ativos, diz CEO

08/08/2025 21h33

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras foi surpreendida por notícias de que a Braskem estaria negociando venda de ativos e oficiou a petroquímica, afirmou nesta sexta-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard.

A Braskem e a Unipar Carbocloro confirmaram mais cedo nesta sexta-feira que estão negociando ativos, um dia após notícias da mídia sobre o tema, que foram negadas por executivos.

A Novonor, antiga Odebrecht, controla a Braskem com 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto a Petrobras detém participação de 47%.

A Braskem afirmou que iniciou conversas com a Unipar sobre potenciais oportunidades envolvendo venda de ativos ou participações societárias da companhia e de suas subsidiárias, enquanto a Unipar afirmou que um acordo de confidencialidade com a concorrente foi assinado em julho.

A executiva disse que soube da potencial venda por meio de "burburinho de mercado" e que imediatamente oficiou a Braskem, uma vez que a estatal tem direito de preferência em qualquer operação.

"Ontem tivemos notícias de que a Braskem estava negociando venda de ativos nos EUA e México, isso foi uma surpresa ruim porque somos um sócio relevante e que tem direito a veto. Estranhei muito", disse Chambriard, durante evento para discutir a equidade de gênero em instituições públicas e privadas.

"Dissemos a eles (em ofício) o seguinte: 'olha aqui, os sócios estão aqui e não vão deixar passar'... Ninguém começa um negócio desprezando o próprio sócio e de tal monta."

Braskem e Unipar não citaram os ativos sendo avaliados, embora as notícias da véspera tenham citado operações da Braskem nos Estados Unidos.

A executiva também respondeu perguntas sobre a descoberta da BP em um bloco chamado Bumerangue, no pré-sal da Bacia de Santos, anunciada na última segunda-feira. Questionada se poderia buscar uma parceria com a BP no ativo, Chambriard disse que a companhia está aberta, embora esteja satisfeita com o próprio portfólio.

"A gente tem alguma informação sobre aquela área, vamos ver o que eles tem na mão de fato... Em princípio, estamos satisfeitos com os ativos que nós temos, mas se houver uma possibilidade real e atrativa, as portas não estão fechadas de jeito nenhum", disse ela.

(Reportagem Rodrigo Viga Gaier)

