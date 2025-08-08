Petrobras busca avançar em vendas diretas de diesel no Centro-Oeste com foco no agro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras está buscando avançar em vendas diretas de diesel no Centro-Oeste brasileiro, com foco em atingir grandes consumidores do combustível integrantes do agronegócio, disse o diretor-executivo de Logística, Comercialização e Mercados da companhia, Claudio Schlosser, nesta sexta-feira.

"A Petrobras olha para agro de forma bem ampla, todos os que se enquadram como grandes consumidores são considerados", disse ele, citando um setor de grande demanda pelo combustível, durante coletiva de imprensa sobre os resultados do segundo trimestre.

O comentário foi feito após pergunta sobre uma diretriz do conselho de administração da Petrobras, tomada na véspera, relacionada a distribuição de combustíveis. Se o movimento significaria que a empresa voltará para o segmento de combustíveis líquidos. No fato relevante, a Petrobras deixa claro que aprovou a inclusão da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, no plano estratégico da empresa.

Segundo ele, as vendas diretas para grandes consumidores não teriam empecilhos regulatórios.

"Com relação à questão do agro, vamos partir para a definição de grande consumidor. Hoje, nós temos, por regulação, a oportunidade de oferecer para grandes consumidores. A gente não pode oferecer para pequenos consumidores. E essa definição é uma definição da ANP", esclareceu ele.

Segundo ele, esse modelo de vendas diretas está em linha com a ideia de agregação de valor, de "monetizar" petróleo nacional e ampliar mercado.

"Isso está completamente associado a você ter preço competitivo, o que a estratégia comercial confere para nós, mas eu também tenho que ter o acesso ao mercado", completou ele.

"Eu preciso melhorar a minha distribuição, eu preciso acessar os clientes de uma forma geral, e nesse sentido é que nós estamos atentos buscando levar no local onde tem o consumo do nosso produto. Com isso nós avançamos efetivamente lá para o Centro-Oeste onde tem o aumento mais significativo do mercado brasileiro...", disse.

O diretor também disse que a companhia busca parcerias com empresas de outros setores, como a Vale, para vendas diretas.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)