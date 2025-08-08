Topo

ONU convoca reunião de emergência para debater planos de Israel em Gaza

13.jul.2025 - Um homem palestino verifica os danos causados por um ataque israelense noturno que atingiu Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza - Eyad BABA / AFP
08/08/2025 15h06

O Conselho de Segurança da ONU convocou para amanhã uma reunião de emergência com o objetivo de discutir o plano de Israel de tomar Gaza e acabar com o Hamas. As informações são da agência de notícias AFP.

O que aconteceu

Membros do Conselho querem discutir declarações de Israel. Os países-membros devem se reunir amanhã de maneira emergencial após Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, dizer que tem planos de tomar controle total sobre Gaza.

Governo de segurança de Israel aprovou medida. Ontem o governo do país aceitou o projeto de ocupação militar em Gaza pelas Forças Armadas israelenses.

'Medida deve ser interrompida imediatamente'. A declaração foi criticada pelo chefe de Direitos Humanos da organização. Volker Türk afirmou que o plano vai contra a decisão da Corte Internacional de Justiça "segundo a qual Israel deve encerrar sua ocupação o mais rápido possível, da realização da solução acordada de dois Estados e do direito dos palestinos à autodeterminação."

Cinco princípios pontos para a guerra. O plano elenca pontos centrais para a tomada no território palestino, entre eles o de desarmar e acabar totalmente com o grupo terrorista Hamas, desmilitarizar Gaza, estabelecer uma administração paralela (que não seja o Hamas ou a autoridade palestina) e o retorno de reféns de Israel.

