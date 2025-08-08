Topo

OMC revisa projeção para comércio global de mercadorias, de queda de 0,2% para alta de 0,9%

A Organização Mundial do Comércio (OMC) revisou para cima a projeção para o comércio mundial de mercadorias para 2025, de contração de 0,2% prevista em abril para crescimento de 0,9%. A expectativa, no entanto, ainda é abaixo dos 2,7% projetados antes dos aumentos tarifários, informou a OMC.

"A elevação se deve principalmente à antecipação das importações nos Estados Unidos", afirmaram economistas da OMC em relatório. "No entanto, tarifas mais altas ao longo do tempo pesarão sobre o comércio, reduzindo o crescimento esperado do volume comercial para o próximo ano de 2,5% para 1,8%", avaliaram.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que o comércio global demonstrou resiliência diante de choques persistentes, incluindo os aumentos tarifários.

Segundo ela, as importações antecipadas e a melhoria das condições macroeconômicas proporcionaram um modesto impulso às perspectivas para 2025, mas o impacto total das recentes medidas tarifárias ainda está se desenvolvendo.

"A sombra da incerteza tarifária continua a pesar fortemente sobre a confiança empresarial, o investimento e as cadeias de suprimentos. A incerteza continua sendo uma das forças mais perturbadoras no ambiente comercial global", acrescentou.

No documento, a OMC considera que as economias asiáticas continuarão sendo as maiores impulsionadoras positivas do crescimento do volume do comércio mundial de mercadorias em 2025; a América do Norte terá um impacto negativo no crescimento em 2025 e 2026; e a contribuição da Europa para o comércio em 2025 passou de "moderadamente positiva para ligeiramente negativa".

