Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, classificou o motim organizado por parlamentares de oposição como uma "delinquência explícita" e defendeu que medidas sejam tomadas contra eles.

Em entrevista ao UOL News, Randolfe comparou a ação com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu nessa semana foram cenas de delinquência explícita, não tem precedente na história do Congresso Nacional. Nós tivemos até medidas de ocupação da mesa, mas foram ajustadas em 30 minutos. Nós tivemos 30 horas de impedimento do funcionamento normal do Congresso Nacional, das duas casas do Congresso, da Câmera e do Senado.

Isso foi um ataque à democracia, foi um 8 de janeiro de dentro para fora. Eu temo que se não tiver uma medida mais drásticas em relação aos insurretos contra a democracia, isso se torne uma rotina. Veja, o espaço para apresentar pautas e agendas do Congresso Nacional é o Colégio de Líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, que se reúnem semanalmente. Não é o uso da força.

Tem duas circunstâncias que eu creio que são muito graves. Um: a ausência de punição. Outro: a imposição de pauta pelo uso da força, isso é prática que não tem precedente na nossa história.

Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso

Parlamentares bolsonaristas condicionavam o fim do motim à votação da proposta para anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Também defendiam pautas para redução do poder do Supremo Tribunal Federal e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Deputado bolsonarista diz não se arrepender de motim no Congresso: 'Fizemos o que nosso eleitor pediu'

Questionado se poderia haver uma nova obstrução do Congresso e se tinha arrependimentos, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), vice-líder da oposição, respondeu que não. Ele também deu a declaração em entrevista ao UOL News.

Estamos com a consciência tranquila de que fizemos o que o nosso eleitor pediu para fazer. Não podemos fazer diferente, Se fizéssemos diferente, aí sim, seríamos taxados de traidores.

Nós nem cogitamos isso [de ocupar a Mesa de novo], porque foi um ato, não só para chamar atenção do presidente da Câmara e dos líderes partidários, mas também de toda a população. Nós precisamos pacificar o Brasil. Será que o presidente da Câmara e do Senado não entenderam isso?

Ubiratan Sanderson (PL-RS), deputado federal

Sanderson ainda afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocará em votação a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com o foro privilegiado, caso consiga maioria no Colégio de Líderes.

O que ele [Hugo Motta] disse é que, se ele tiver no Colégio de Líderes a maioria, ele coloca em votação. Por isso, a nossa articulação busca então o apoio do PP, do União Brasil, do PSD, do Novo e do PL. Com isso, nós temos 261 votos, que é o suficiente para votar.

Ubiratan Sanderson (PL-RS), deputado federal

