O que pode ficar mais barato na cesta de compras após o tarifaço

O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudica mais de um terço (36%) das exportações brasileiras direcionadas aos norte-americanos. O cenário vai chegar até o bolso dos brasileiros, com alívios e encarecimentos motivados pela redução das vendas de alguns dos líderes de vendas aos EUA.

O que aconteceu

Trump manteve a taxação sobre 35,9% das exportações brasileiras aos EUA. A estimativa foi apresentada pelo governo federal após a determinação da cobrança extra de 40% sobre diversos produtos vendidos pelo Brasil. Somado ao anúncio inicial, o tarifaço de 50% será determinado para os desembarques realizados em terras norte-americanas a partir de anteontem.

Efeitos da taxação serão refletidos em toda a cadeia econômica do Brasil. Simão Silber, economista da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), avalia que as cobranças serão desfavoráveis porque podem determinar a redução da força de trabalho nos setores. "Significa que vai haver menos renda e, portanto, menos consumo aqui no país", afirma ele.

Tarifaço tem potencial para derrubar o preço dos produtos taxados. André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), explica que o impacto inflacionário sobre os produtos vai depender da disponibilidade interna das exportações que permanecerem no Brasil.

Se o volume de exportação diminuir e o excedente for disponibilizado aqui no Brasil, isso pode provocar temporariamente uma queda dos preços.

André Braz

A inflação ficará estável se uma parte [os produtos taxados] for desviada para a exportação à China ou à Europa. Caso isso não aconteça, haverá a diminuição de preço no mercado interno.

Simão Silber

Café

Preço da bebida essencial na primeira refeição do dia tende a cair. Após dobrar de preço com altas consecutivas nos últimos 18 meses, o café deve ser um dos produtos com potencial para chegar mais barato aos consumidores. A expectativa considera a maior disponibilidade do grão no território nacional.

Exportação de café para os Estados Unidos pode encolher pela metade. A perspectiva da Pine Agronegócios para o excedente é equivalente a mais de 70% do consumo da produção nacional. Para Alê Delara, diretor da consultoria, um bom trabalho do Brasil vai permitir a distribuição de metade de sacas em mercados alternativos. "De qualquer maneira, ainda haveria uma pressão [para baixo] nos preços domésticos", afirma ele.

Dependendo da magnitude de quanto de café deixar de ser exportado aos Estados Unidos, podemos ter um efeito de inflação menor do café.

André Diz, professor de economia do Ibmec

Fase final da colheita contribui para expectativa de queda dos preços. Outro fator que deve resultar na redução do valor do café é a segunda etapa da safra recorde, plantada sem a previsão das taxas para vender aos EUA. "Quando você alia uma oferta crescente pela colheita e uma demanda encolhendo de maneira abrupta, há uma reação de queda nos preços", destaca Delara.

Carne

Valor da proteína bovina tem trajetória incerta após o tarifaço. Com a sobretaxa, as expectativas apontam para a redução das exportações ao segundo maior consumidor da carne bovina brasileira. Como consequência, haverá uma maior disponibilidade para os açougues e supermercados. "Podemos ter um efeito de queda de preço da carne de curto prazo, por uma sobreoferta", afirma Thiago Moreira, professor de economia do Ibmec-RJ.

Cotação da arroba do boi fechou julho com queda de 7,3%. O patamar de referência para avaliar o preço de 15 kg do boi vivo passou de R$ 317,40 para R$ 294,35 no mês passado, mostra o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A variação negativa é a mesma registrada no acumulado deste ano.

Corte do volume de produção pode reverter o alívio previsto. Ainda que as projeções apontem para o barateamento das carnes, o cenário não deve permanecer a longo prazo. "Os preços vão estar mais firmes na virada do ano, principalmente na virada para o primeiro trimestre de 2026, por conta de uma virada de ciclo [produtivo] e o mercado mais restritivo na oferta, similar ao que os Estados Unidos enfrenta neste momento", avalia Rodrigo Costa, analista de pecuária da Pine Agronegócios. Ele projeta que o cenário vai colocar o valor da arroba do boi acima de R$ 350.

Ovo de galinha

Tarifaço de Trump tende a aumentar a disponibilidade e reduzir o preço dos ovos no Brasil. A expectativa é de que as tarifas mantenham a tendência de queda do valor dos produtos, observada nas últimas duas divulgações do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). As perspectivas consideram, assim como com o café, a maior disponibilidade interna do alimento.

Brasil enviou 15.202 toneladas de ovos para os EUA no primeiro semestre. O valor representa 61% do total de exportações do produto realizadas no período, mostram dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). "Com o excedente que seria exportado permanecendo no mercado interno, é possível haver uma pressão adicional sobre os preços, ao menos inicialmente, até que a oferta se ajuste à demanda doméstica", diz Claudia Scarpelin, pesquisadora da área de ovos do Cepea, da Esalq/USP.

Preço dos ovos recuou nos últimos meses. Após saltar mais de 30% no primeiro trimestre, o ovo de galinha acumulou queda de 11,5% nos três meses seguintes, conforme as estatísticas do IPCA. Com a manutenção do tarifaço, as projeções são de que a trajetória será mantida. "Os preços dos ovos já estão enfraquecidos no mercado interno. Em julho, com o período de férias escolares, a demanda pela proteína diminuiu e pressionou as cotações", ressalta Scarpelin.

Frutas

Reflexo do tarifaço vai recair sobre as frutas consumidas pelos norte-americanos. Com 90% do total exportado aos EUA em 2024, as mangas, uvas e frutas processadas, como o açaí, sentirão os maiores impactos, resultado que elevaria a disponibilidade interna dos produtos. "Se houver alteração [de preço], é para baixo, não tenho a menor dúvida", afirma Silber, da Fipe.

Hábitos de consumo dificultarão o escoamento da produção nacional. O economista da Fipe destaca ainda que a abertura de novos mercados para as frutas brasileiras será mais complicada devido às compras pontuais realizadas pelos EUA. "[O impacto sobre os preços] vai depender da possibilidade dos exportadores desviarem a produção para outras regiões, particularmente a União Europeia, que tem uma série de restrições", pondera ele.

Vestuário

Roupas e os calçados também serão afetados pela taxa de 50%. Os produtos do segmento integram o grupo de vestuário do IPCA e tendem a reverter a sequência de quatro meses consecutivos de alta dos preços. O cenário é justificado por Silber como resultado da redução de oferta e demanda dos produtos, "Preço e quantidade devem cair", prevê.

Setores reclamam que têm parte da produção direcionada aos EUA. Assim como acontece com os ramos das carnes e das frutas, exclusividade da fabricação para os norte-americanos também é encarada como um revés. Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), estima a absorção de um prejuízo de R$ 500 milhões nos próximos 12 meses, caso as peças não sejam realocadas.