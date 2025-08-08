Faustão passou por retransplante de rim; quando o procedimento é indicado?

Fausto Silva, 75, passou por um retransplante de rim ontem, um ano e meio após o primeiro procedimento. Ele também fez um transplante de fígado esta semana e ganhou um novo coração em agosto de 2023.

O que é retransplante

É o procedimento para substituir um órgão previamente transplantado. Ele é necessário quando há complicações em um primeiro transplante, e o órgão deixa de funcionar devido a diferentes fatores. Isso inclui compatibilidade do receptor, saúde geral dele e cumprimento das orientações pós-transplante.

No caso do rim, é indicado quando o órgão deixa de filtrar o sangue da forma efetiva. "As causas podem ser vasculares por tromboses, veias e artérias, que fazem com que o sangue não circule de forma adequada. O segundo ponto pode ser por infecção, dado o uso de imunossupressores, que diminuem a capacidade do corpo de defesa. Por fim, existe a possibilidade de rejeição, quando o próprio corpo rejeita esse rim novo, gerando um grande processo inflamatório que faz com que esse rim não funcione de maneira efetiva", diz Alexandre Sallum Bull, urologista do Hospital Santa Catarina Paulista e professor da Faculdade de Medicina da USP.

Doenças podem alterar a função do rim transplantado. Infecções urinárias, obstruções na via de saída de urina e rejeições aguda ou crônica são possibilidades, segundo a SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia). Há tratamento específico para cada situação e quanto mais cedo for iniciado, maiores as chances de manter o funcionamento do órgão.

Características relacionadas ao paciente que recebeu o órgão, como número de transfusões sanguíneas, transplantes anteriores, intercorrências ocorridas no momento do transplante renal e ao próprio órgão que foi doado terão impacto na duração do funcionamento do órgão. Sociedade Brasileira de Nefrologia

Rins transplantados têm longevidade média de 15 a 25 anos, mas podem funcionar por várias décadas. Um dos fatores que influenciam no tempo de funcionamento é o uso correto dos medicamentos imunossupressores, necessários para que o organismo não rejeite o órgão.

Alguns órgãos podem apresentar mais rejeição do que outros. Em geral, os transplantes de órgãos sólidos, como rim, pâncreas e coração, tendem a ter maior rejeição comparados ao transplante de córnea, ossos e pele, diz o médico.

Retransplante é mais difícil?

Após um transplante, o organismo fica mais sensibilizado, o que desafia um novo procedimento. "Fica mais difícil escolher um órgão que diminua a chance de rejeição. Tanto um primeiro transplante como transfusões podem aumentar essa dificuldade da seleção de um órgão adequado", afirma Bull. Segundo o médico, as chances de o paciente ser compatível acabam diminuindo e dependem da capacidade de rejeição do receptor já transplantado. "Quanto maior a possibilidade de rejeição, menor as chances de ele ser submetido a um transplante."

Cirurgia também fica mais difícil devido à mudança anatômica na primeira manipulação. Isso também diminui as chances de sucesso, mas elas ainda são altas, "maior do que 80% em grandes centros que têm experiência nessa cirurgia".

Não há número limite para retransplantes, mas quanto mais procedimentos, mais desafiador. No caso dos rins, Bull explica que, no transplante, não se tira os órgãos ativos. "Temos duas possibilidades de retransplantes: um na fossa ilíaca direita e outra na fossa ilíaca esquerda [são as regiões fundas do osso do quadril]. Caso precise de outro retransplante, muitas vezes precisamos retirar esse transplante prévio e colocar um novo. A cada retransplante, mais difícil fica o procedimento e as chances de sucesso vão diminuindo."

Cuidados após retransplante são similares aos do transplante inicial. "Por ser um transplante mais difícil dado às cirurgias prévias, a tensão fica maior. Geralmente, o paciente fica mais tempo no pós-operatório internado. Muitas vezes, precisamos colocar instrumentos como os drenos para monitorar sangramentos e muitas vezes a imunossupressão, ou seja, os remédios para diminuir a rejeição podem ser diferentes", diz o médico.