Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Policiais civis cumprem mandado de busca em investigação sobre jogos ilegais Imagem: Reprodução/Redes Sociais
08/08/2025 14h35

Uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que levou à operação contra influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar jogos ilegais identificou cláusula que pagava o grupo com parte do dinheiro perdido por apostadores.

O que aconteceu

Cláusula pagava influenciadores com base nas perdas dos seguidores em jogos ilegais, segundo a polícia. Contratos previam que criadores de conteúdo recebessem um percentual do dinheiro perdido por apostadores que se cadastrassem nas plataformas usando seus links de indicação, conforme apurou a corporação.

Lucro aumentava conforme prejuízo do jogador crescia. "Nessa cláusula, que ficou conhecida como 'cláusula da desgraça', eles ganham um percentual a partir da perda dos apostadores que se cadastram nas plataformas com o link divulgado por eles", afirmou o delegado Renan Melo, da DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro).

O delegado comparou o esquema a uma espécie de "comissão invertida". Segundo ele, o modelo transformava cada perda do jogador em lucro direto para o influenciador, criando um incentivo perverso para manter os seguidores apostando e acumulando prejuízos.

Modelo estimulava a promoção constante das plataformas ilegais. Segundo Melo, o ganho dependia da continuidade das apostas e, principalmente, das perdas, criando incentivo direto para atrair mais usuários e mantê-los jogando.

Pagamento era calculado sobre cada prejuízo e podia ter taxa progressiva. Investigadores identificaram que a porcentagem recebida podia aumentar conforme o volume de perdas acumuladas pelo jogador indicado, garantindo ganhos crescentes aos divulgadores, independentemente de o seguidor lucrar ou não nas apostas.

Como foi a operação

Mandados foram cumpridos em três estados contra influenciadores que divulgavam jogos ilegais. A ação, batizada de Operação Desfortuna, teve alvos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e mirou 15 criadores de conteúdo que promoviam plataformas como o chamado "Jogo do Tigrinho", proibidas no país.

Polícia apreendeu bens e identificou movimentações suspeitas de mais de R$ 4 bilhões. Foram confiscados dez carros, joias, dispositivos eletrônicos e acessórios de alto valor. Um dos investigados foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Investigação aponta indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a DCOC-LD, havia uso de empresas de fachada e operadores financeiros. Alguns investigados tinham conexões com pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou a complexidade do caso.

