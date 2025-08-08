Topo

Notícias

O que significa ter um sonho dentro do outro, segundo a ciência

Sonhos estão ligados à consolidação de memórias, ao processamento e organização das experiências do dia a dia - iStock
Sonhos estão ligados à consolidação de memórias, ao processamento e organização das experiências do dia a dia Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

08/08/2025 16h19

Desde a antiguidade, os sonhos são cercados de mistério: já foram tratados como oráculos dos deuses, mensagens do além ou reflexos da alma. Com a psicologia moderna, eles ganharam status de janela para o inconsciente —uma espécie de palco interno onde nossos desejos reprimidos e conflitos mais profundos se desenrolam em forma de símbolos, metáforas e roteiros bizarros.

No entanto, a neurociência moderna foi além da simbologia e passou a mapear os circuitos cerebrais ativados durante o sono. Hoje se sabe, por exemplo, que os sonhos estão ligados à consolidação de memórias, ao processamento e organização das experiências do dia a dia, à regulação emocional e até à resolução de problemas. Em outras palavras, enquanto você dorme, o cérebro está trabalhando, e muito.

Relacionadas

Whindersson tem altas habilidades: quais os sinais em pessoas superdotadas?

'Fuso de sono': o que é o mau hábito comum que pode detonar sua saúde

Sexo dos bebês é mesmo aleatório? Novo estudo desafia essa ideia

Um dos tipos de sonhos mais intrigantes e para muitas pessoas confuso ou desesperador é ter um sonho dentro de outro.

Sonho dentro de sonho

São experiências em que a pessoa sonha que está sonhando. Esse fenômeno pode ser bastante confuso, pois ela pode acreditar que acordou de um sonho, mas na verdade ainda está dentro de outro.

A ciência explica os sonhos dentro de sonhos como um fenômeno que ocorre principalmente durante a fase REM, quando os sonhos são mais vívidos e complexos. Durante essa fase, o cérebro está altamente ativo, e isso pode levar a camadas de sonhos, onde um sonho se desenvolve dentro de outro.

Em alguns casos, as pessoas podem ter consciência de que estão sonhando (sonhos lúcidos) e, nesse estado, podem experimentar sonhos dentro de sonhos.

Ansiedade - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Como os sonhos, de modo geral, impactam a vida

Independentemente da causa ou origem, sonhos tendem a influenciar escolhas, crenças e a saúde mental das pessoas. Seu conteúdo se modifica em função de experiências emocionais intensas, medos, desejos mais profundos, e pode apontar para (ou informar sobre) a possível presença de quadros psicopatológicos; sinalizar estresse, ansiedade e traumas não resolvidos.

Portanto, a interpretação dos sonhos pode ser uma ferramenta útil para o autoconhecimento. Analisar os conteúdos e significados presentes neles pode ajudar a compreender o que é preciso mudar, além de fornecer perspectivas, ideias criativas e soluções para problemas do dia a dia.

Sonhos frequentes, ainda com situações embaraçosas, envolvendo sobretudo o próprio sujeito, podem denotar preocupações, como em querer cuidar da imagem pessoal diante dos outros, da sociedade. Em seu livro "A Interpretação dos Sonhos", Freud diz que os sonhos ajudam a manter o equilíbrio emocional ao permitir a expressão de desejos inconscientes de forma simbólica.

Quando procurar ajuda?

Se seus sonhos causarem angústia significativa ou interferirem no sono com frequência, pode ser útil procurar um especialista em sono ou um terapeuta para explorar possíveis causas subjacentes e encontrar maneiras de lidar com eles.

*Com informações de reportagem publicada em 26/08/2024

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo sanciona parcialmente Lei Geral do Licenciamento Ambiental e explica vetos

Conselho de Segurança da ONU irá debater situação em Gaza; aliados pressionam Israel por moderação

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê ao plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo