O que significa ter um sonho dentro do outro, segundo a ciência

Desde a antiguidade, os sonhos são cercados de mistério: já foram tratados como oráculos dos deuses, mensagens do além ou reflexos da alma. Com a psicologia moderna, eles ganharam status de janela para o inconsciente —uma espécie de palco interno onde nossos desejos reprimidos e conflitos mais profundos se desenrolam em forma de símbolos, metáforas e roteiros bizarros.

No entanto, a neurociência moderna foi além da simbologia e passou a mapear os circuitos cerebrais ativados durante o sono. Hoje se sabe, por exemplo, que os sonhos estão ligados à consolidação de memórias, ao processamento e organização das experiências do dia a dia, à regulação emocional e até à resolução de problemas. Em outras palavras, enquanto você dorme, o cérebro está trabalhando, e muito.

Um dos tipos de sonhos mais intrigantes e para muitas pessoas confuso ou desesperador é ter um sonho dentro de outro.

Sonho dentro de sonho

São experiências em que a pessoa sonha que está sonhando. Esse fenômeno pode ser bastante confuso, pois ela pode acreditar que acordou de um sonho, mas na verdade ainda está dentro de outro.

A ciência explica os sonhos dentro de sonhos como um fenômeno que ocorre principalmente durante a fase REM, quando os sonhos são mais vívidos e complexos. Durante essa fase, o cérebro está altamente ativo, e isso pode levar a camadas de sonhos, onde um sonho se desenvolve dentro de outro.

Em alguns casos, as pessoas podem ter consciência de que estão sonhando (sonhos lúcidos) e, nesse estado, podem experimentar sonhos dentro de sonhos.

Imagem: Getty Images

Como os sonhos, de modo geral, impactam a vida

Independentemente da causa ou origem, sonhos tendem a influenciar escolhas, crenças e a saúde mental das pessoas. Seu conteúdo se modifica em função de experiências emocionais intensas, medos, desejos mais profundos, e pode apontar para (ou informar sobre) a possível presença de quadros psicopatológicos; sinalizar estresse, ansiedade e traumas não resolvidos.

Portanto, a interpretação dos sonhos pode ser uma ferramenta útil para o autoconhecimento. Analisar os conteúdos e significados presentes neles pode ajudar a compreender o que é preciso mudar, além de fornecer perspectivas, ideias criativas e soluções para problemas do dia a dia.

Sonhos frequentes, ainda com situações embaraçosas, envolvendo sobretudo o próprio sujeito, podem denotar preocupações, como em querer cuidar da imagem pessoal diante dos outros, da sociedade. Em seu livro "A Interpretação dos Sonhos", Freud diz que os sonhos ajudam a manter o equilíbrio emocional ao permitir a expressão de desejos inconscientes de forma simbólica.

Quando procurar ajuda?

Se seus sonhos causarem angústia significativa ou interferirem no sono com frequência, pode ser útil procurar um especialista em sono ou um terapeuta para explorar possíveis causas subjacentes e encontrar maneiras de lidar com eles.

*Com informações de reportagem publicada em 26/08/2024