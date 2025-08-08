Mulher incentiva fuga de atirador que baleou PM: 'Corre, porr*'; veja vídeo

Um novo vídeo mostra o momento em que o cabo Johannes Kennedy Santana é baleado no pescoço durante uma abordagem ontem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No registro, uma mulher incentiva a fuga do atirador e de outro homem que roubou a arma do agente. O policial militar está internado, com quadro de saúde estável.

O que aconteceu

Mulher que grava o vídeo diz que o atirador é "morador, pai de família e trabalhador". Ela fala enquanto ele resiste à abordagem. Na sequência, a mulher volta a dizer que o atirador, identificado como Kauan Alison Alves dos Santos, é trabalhador, quando ele dispara contra o pescoço do PM. Não se sabe se ela é moradora da região, nem se foi identificada pela polícia.

"Corre, caralh*, vai, caralh*", diz a mulher. Enquanto isso, Kauan fugia, acompanhado por Gabriel Vieira dos Santos. Gabriel impedia a abordagem e roubou a arma do policial após o disparo.

"Mataram a porr* do polícia, mano", afirma a mulher. "Atiraram na cabeça dele e pegaram a 'peça' [arma] dele. Todo mundo para casa, no papo. Polícia tá morto ali no chão", diz ela após a fuga de Kauan e Gabriel. Em outro momento, ela diz "é marcha, é marcha", alertando outras pessoas para saírem do local.

Policial militar baleado durante ocorrência na Favela de Paraisópolis no Estado de São Paulo. pic.twitter.com/AzSgAwy6eL -- Sargento Alvimar 👮‍♂️🛡⚔ (@sargentoalvimar) August 8, 2025

Procurada, SSP-SP não respondeu se a mulher será investigada. A pasta disse apenas que a PM segue com o policiamento reforçado na região e faz buscas para prender Kauan e Gabriel e recuperar a arma do cabo.

O homem apontado como autor do disparo é Kauan Alison Alves dos Santos (à esq.); Gabriel Vieira dos Santos (à dir.) também é procurado Imagem: Coluna de Josmar Jozino/UOL

Crime aconteceu durante abordagem

SSP-SP disse que cabo Santana acompanhava motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que a dupla havia participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.

Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan. O agente segura o rapaz, enquanto o Gabriel tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".

É possível ver no vídeo que Kauan segura a própria arma na mão direita. Em determinado momento, ele a aponta em direção ao pescoço do cabo e dispara.

PM cai no chão e Kauan foge. Na sequência, Gabriel pega a arma do cabo no chão e também corre.

Cabo aciona o Copom (Centro de Operações da PM). "Estou baleado", diz. Na sequência, ele consegue se levantar e espera o socorro.

Câmera acoplada no uniforme do cabo Santana registrou o momento que ele foi baleado. Ele chegou a dizer que estava "perdendo os sentidos" e pediu apoio.

Kauan tem passagens criminais. Ele já respondeu por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.