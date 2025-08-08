Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

A cidade de São Paulo deve registrar chuva e baixas temperaturas neste sábado, 9. A expectativa é que o dia também permaneça gelado no domingo, 10, dia dos pais, com possibilidade de mínima de 8ºC. Conforme a Meteoblue, os termômetros devem permanecer em queda ao menos até a próxima terça-feira, 12.

Nesta sexta-feira, 8, o dia começou com bastante nebulosidade. A temperatura sobe um pouco, com a máxima chegando aos 23ºC. Há previsão de leve chuva na capital paulista. Assim como na quinta-feira, 7, o sol também aparece, mas a partir da tarde, a propagação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria muda o tempo.

"Há potencial para chuvas de intensidade fraca a moderada", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 13, a temperatura máxima volta a subir um pouco, com previsão de atingir os 24ºC, voltando a cair na quinta-feira, 14, para 16ºC.

O alerta para baixas temperaturas continua mantido na cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 14ºC e 23ºC (possibilidade de chuva);

- Sábado: entre 10ºC e 14ºC (possibilidade de chuva);

- Domingo: entre 8ºC e 14ºC;

- Segunda-feira: entre 10ºC e 14ºC;

- Terça-feira: entre 9ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 9ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 10ºC e 16ºC.

5ª onda de frio no País

Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte.

"As temperaturas já devem começar a cair no Sul ao longo desta sexta-feira, conforme o ar polar entra no País - com a sensação de frio aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite nos três Estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)", afirma a Climatempo.

A Climatempo afirma que monitora as condições para a classificação da 5ª onda de frio no País, considerando o período de 9 a 13 de agosto.

"Este ar polar pode provocar uma queda mais significativa, com condições para geada ampla nos Estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, não descartando o fenômeno em áreas de São Paulo e do extremo sul de Minas Gerais.