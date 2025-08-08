Topo

Notícias

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

São Paulo

08/08/2025 09h23

A cidade de São Paulo deve registrar chuva e baixas temperaturas neste sábado, 9. A expectativa é que o dia também permaneça gelado no domingo, 10, dia dos pais, com possibilidade de mínima de 8ºC. Conforme a Meteoblue, os termômetros devem permanecer em queda ao menos até a próxima terça-feira, 12.

Nesta sexta-feira, 8, o dia começou com bastante nebulosidade. A temperatura sobe um pouco, com a máxima chegando aos 23ºC. Há previsão de leve chuva na capital paulista. Assim como na quinta-feira, 7, o sol também aparece, mas a partir da tarde, a propagação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria muda o tempo.

"Há potencial para chuvas de intensidade fraca a moderada", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 13, a temperatura máxima volta a subir um pouco, com previsão de atingir os 24ºC, voltando a cair na quinta-feira, 14, para 16ºC.

O alerta para baixas temperaturas continua mantido na cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 14ºC e 23ºC (possibilidade de chuva);

- Sábado: entre 10ºC e 14ºC (possibilidade de chuva);

- Domingo: entre 8ºC e 14ºC;

- Segunda-feira: entre 10ºC e 14ºC;

- Terça-feira: entre 9ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 9ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 10ºC e 16ºC.

5ª onda de frio no País

Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte.

"As temperaturas já devem começar a cair no Sul ao longo desta sexta-feira, conforme o ar polar entra no País - com a sensação de frio aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite nos três Estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)", afirma a Climatempo.

A Climatempo afirma que monitora as condições para a classificação da 5ª onda de frio no País, considerando o período de 9 a 13 de agosto.

"Este ar polar pode provocar uma queda mais significativa, com condições para geada ampla nos Estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, não descartando o fenômeno em áreas de São Paulo e do extremo sul de Minas Gerais.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão