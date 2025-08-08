Topo

Nikolas, Jordy, Zanatta: veja a lista de deputados denunciados na Câmara

Deputados bolsonaristas ocuparam a mesa diretora da Câmara por três dias - Gabriela Biló/Folhapress
Do UOL, em Brasília e em São Paulo

08/08/2025 20h59Atualizada em 08/08/2025 21h18

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar as denúncias contra 14 deputados envolvidos no motim no plenário da Casa.

O que aconteceu

A maioria dos deputados denunciados é do PL. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), também está na lista. Há ainda um deputado do PP e o líder do Novo, Marcel Van Hattem (RS).

Deputada do PT não aparece no documento oficial, apesar de denúncia do PL. O partido pediu a suspensão do mandato de Camila Jara (MS) após a denúncia de ter empurrado Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da cadeira de Motta no plenário.

A Corregedoria Parlamentar é o órgão responsável por avaliar a conduta dos deputados. O corregedor Diego Coronel (PSD-BA) terá um prazo para analisar os casos e emitir um parecer que será votado pela Mesa Diretora.

Veja a lista

  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL
  • Zucco (PL-RS), líder da oposição
  • Carlos Jordy (PL-RJ)
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Marco Feliciano (PL-SP)
  • Domingos Sávio (PL-MG)
  • Zé Trovão (PL-SC)
  • Bia Kicis (PL-DF)
  • Paulo Bilyinskyj (PL-SP)
  • Marcos Pollon (PL-MS)
  • Júlia Zanatta (PL-SC)
  • Marcel Van Hattem (Novo-RS), líder do Novo
  • Allan Garcês (PP-MA)

Deputados podem ter mandatos suspensos ou cassados. No entanto, a decisão ainda precisa ser analisada pelo Conselho de Ética da Câmara. O presidente do colegiado vai definir um relator para cada caso, que poderá reduzir a punição.

Os processos de suspensão precisam ser votados em até três dias. Caso o afastamento dos parlamentares seja aprovado, terá início imediato. Os deputados terão salário, cota parlamentar e verba de gabinete suspensas também.

