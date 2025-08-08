Topo

Notícias

Netanyahu diz que objetivo de Israel não é dominar Gaza, mas libertar enclave do Hamas

08/08/2025 13h40

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao chanceler alemão Friedrich Merz que o objetivo de Israel não é dominar Gaza, mas libertar Gaza do Hamas e permitir que um governo pacífico seja estabelecido lá, informou o gabinete do primeiro-ministro nesta sexta-feira.

Netanyahu expressou seu descontentamento com a decisão de Berlim de suspender as exportações de armas para Israel durante o telefonema com Merz nesta sexta-feira, acrescentou o gabinete.

(Reportagem de Alexander Cornwell)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer