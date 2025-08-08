Topo

Notícias

Munich Re reduz projeção anual de receita em balanço do 2º trimestre

São Paulo

08/08/2025 12h53

A Munich Re reduziu sua projeção de receita com seguros para o ano, mas reiterou a previsão de lucro, ao divulgar resultados do segundo trimestre nesta sexta-feira, 8. A empresa agora espera que a receita com seguros fique em 62 bilhões de euros em 2025.

A estimativa anterior era de 64 bilhões de euros. Apenas para a divisão de resseguros, o guidance foi reduzido de 42 bilhões para 40 bilhões de euros.

No segundo trimestre, a Munich Re registrou 14,775 bilhões de euros em receita com contratos de seguros, valor 1,2% menor do que a de um ano antes, em função de impactos cambiais negativos. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de 15,5 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A Munich Re também confirmou que obteve lucro líquido de 2,085 bilhões de euros no trimestre, alta de 30% na comparação anual e bem acima da expectativa do mercado, de 1,62 bilhão de euros.

Para 2025, a empresa reafirmou projeção de lucro líquido de 6 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer