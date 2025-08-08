Homem é preso após fazer mulher refém em cinema de shopping em São Paulo
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após fazer uma mulher refém na noite de ontem no cinema do Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo.
O que aconteceu
Homem abordou a vítima, de 22 anos, no cinema e a fez refém com uma faca. Policiais militares que atenderam a ocorrência se aproximaram do autor e o contiveram com armas de menor potencial ofensivo, disse a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública), sem detalhar qual o armamento utilizado.
Sequestrador, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, soltou a faca e foi preso pelos agentes. A vítima foi resgatada e não sofreu ferimentos.
O criminoso foi levado ao 73° DP (Jaçanã) e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e lesão corporal.
Como o nome do sequestrador não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Shopping Metrô Tucuruvi afirmou ao UOL que o caso foi uma "situação excepcional" e colabora com as investigações das autoridades. "Segurança é prioridade para o empreendimento, que possui equipes treinadas, monitoramento ostensivo e tecnologias avançadas em prevenção e combate à violência, permitindo o rápido controle da situação com a Polícia Militar", concluíram.
A reportagem tenta contato com o Cinemark, responsável pelo cinema onde a ocorrência aconteceu. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.