Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

08/08/2025 12h43

Imagens da câmera do elevador de um prédio em Guará, região administrativa de Brasília, flagraram a agressão de um empresário de 55 anos à mulher dele, de 34 anos, ocorrida na madrugada da última sexta-feira, dia 1º.

Cleber Lúcio Borges foi preso na manhã desta quinta-feira, 7, tanto pelas agressões como por manter duas armas de fogo e munições em casa sem a devida autorização. Defesa afirma que "as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo".

Segundo a Polícia Civil, ele pagou fiança de R$ 25,9 mil para ser solto em relação às armas e munições, mas segue preso preventivamente em função do crime de violência doméstica.

Um vídeo de 38 segundos mostra a mulher aguardando o elevador e, quando a porta se abre, o marido sai de dentro e começa a agredir a mulher. As agressões continuam dentro do elevador. Depois de levar vários socos, a mulher cai. Ela se levanta e tenta reagir, mas segue sendo alvo de socos.

Segundo a Polícia Civil, as agressões aconteceram no condomínio em que o casal mora e as agressões se estenderam por cerca de quatro minutos. A mulher sofreu fraturas no rosto e edemas pelo corpo e passou cinco dias internada em um hospital particular. A mãe dela denunciou o caso à polícia, após ser alertada por médicos que atenderam a vítima no hospital.

Ainda conforme a polícia, a mãe contou que a mulher já havia sido agredida outras vezes, mas nunca denunciou os crimes à polícia.

O que diz a defesa

Borges é empresário do ramo de móveis, com empresas no Distrito Federal e em Goiás. Em nota, o advogado Thyago Batista Ribeiro, que representa Borges, afirmou que "as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo".

"O caso está em fase de apuração, e as condutas mencionadas ainda não foram objeto de denúncia. Todas as medidas de defesa cabíveis estão sendo tomadas. O investigado tem total interesse na elucidação dos fatos e reitera sua idoneidade", conclui o texto.

Caso semelhante

No mês passado, uma mulher também foi agredida com pelo menos 60 socos no rosto, pelo namorado. Preso, o ex-atleta de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos, foi transferido para uma unidade prisional do Sistema Penal do Rio Grande do Norte.

A defesa de Igor Cabral havia pedido à Justiça o isolamento do detento no presídio alegando risco à "vida e a integridade física" do acusado. Ele responde por tentativa de feminicídio.

A vítima definiu como um "atentado contra a vida" a violência que sofreu no dia 26 de julho, em Natal (RN).

