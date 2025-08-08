MP denuncia 8 por morte de turista vítima de 'tribunal do crime' no CE

O MPCE (Ministério Público do Ceará) denunciou oito pessoas por participação no assassinato do turista Henrique Marques de Jesus, 16, que foi confundido com membro de facção criminosa enquanto passava férias em Jericoacoara, em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

MP denunciou quatro adultos e representou por ato infracional quatro adolescentes envolvidos na morte de Henrique. A denúncia foi oferecida ao Tribunal de Justiça do Ceará. Se o Tribunal aceitar, os denunciados passam a ser tratados como réus.

Os adultos denunciados foram identificados como: Alex Gomes da Costa, o "Pezão" apontado como o responsável por dar a ordem para matar Henrique; Anderson Silva Veras, o "Gota"; Antônio Carlos Paulino de Almeida, o "Pantanal"; e Francisco Erlânio Freitas dos Santos, o "Dasarea".

Os denunciados maiores de 18 anos vão responder pelos seguintes crimes: homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, tortura e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e formação de organização criminosa. Já os menores de idade responderão por ato análogo ao crime de homicídio, com as mesmas qualificadoras.

Crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas, diz a denúncia da promotoria. O órgão aponta que Henrique foi assassinado com "extrema violência" e foi vítima de tortura.

Promotoria pediu a condenação dos quatro adultos e a internação dos quatro adolescentes. O UOL não conseguiu localizar as defesas dos denunciados para pedir posicionamento.

Imagens de câmera de segurança mostram jovem sendo levado por um grupo antes de ser encontrdao mroto em Jericoacoara (CE) Imagem: Reprodução

Relembre o caso

Henrique Marques de Jesus foi assassinado em 16 de dezembro do ano passado, na Praia da Malhada. Na ocasião, o jovem foi abordado pelos criminosos porque usava uma camiseta com símbolos interpretados como referência uma facção criminosa rival a dos agressores, diz o MPCE.

Jovem teria se recusado a retirar a camiseta e teve o celular confiscado pelos criminosos. Ainda segundo o MPCE, no aparelho foram encontradas imagens e mensagens que reforçaram a suspeita de vínculo com organização criminosa rival, momento em que Henrique começou a ser torturado. Entretanto, o adolescente, que é natural de Santos (SP) e estava de férias com a família, não tinha envolvimento com nenhuma associação criminosa.

Henrique foi submetido a um "tribunal do crime". Após ser julgado pelos criminosos, ele foi sentenciado à morte por uma decisão tomada por Pezão, que já estava encarcerado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, e que acompanhou o "julgamento" de Henrique de forma remota por um celular.

Depois de matar Henrique, os criminosos transportaram o corpo dele em um quadriciclo para ocultar na Lagoa do Paraíso. Os bandidos também tiraram fotos do corpo do jovem e compartilharam as imagens em um grupo de WhatsApp.

Três pessoas já foram presas por participação no crime. Dois deles são adultos e o outro é adolescente. Os demais não foram localizados pela polícia até o momento.