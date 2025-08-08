Topo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

08/08/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 8, ter ressaltado à oposição que não negociaria a pauta da Casa para reassumir sua cadeira, ocupada até a quarta-feira por bolsonaristas. "Isso está bem explícito e colocado" indicou, ponderando que outros partidos poderiam repetir a estratégia. "Era um precedente gravíssimo que se abriria. É só ir lá sentar na mesa e dizer que só sai quando votar a pauta que aquele partido quer. E isso não é aceitável", ponderou.

Ele destacou que o colégio de líderes é o foro adequado para que os deputados decidam a pauta.

Segundo Motta, o presidente da Câmara não pode privilegiar determinadas matérias, tem que ser um "árbitro" e cabe a ele "administrar a Casa" e os interesses. "Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada", destacou.

O presidente da Câmara destacou ainda que o funcionamento da Casa será o mesmo e anunciou na próxima terça-feira, 12, será realizada uma reunião de líderes pela manhã para definir a pauta da semana que vem.

O deputado ainda voltou a falar sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), destacando que não há previsão para exercício do mandato a partir do exterior e apontando que não tratará o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro "diferente dos outros parlamentares", sugerindo que a avaliação da conduta do parlamentar será feita de acordo com o regimento.

