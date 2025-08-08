Topo

Notícias

Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere

Brasília

08/08/2025 14h33

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 8, em entrevista à CNN Brasil, que "não tem nada que incomode mais o parlamento" do que matérias amplamente aprovadas no Congresso serem questionadas no STF por partidos com pequena representatividade no Legislativo, e um ministro da Corte máxima desfazer essa decisão. "Isso incomoda bastante, porque na minha avaliação, há até um desequilíbrio de respeito à independência entre os Poderes."

O presidente da Câmara disse que esse cenário leva à discussão de critérios para que se provoque o STF. Segundo Motta, não há o incômodo só quando o governo aciona a Corte máxima, mas também quando partidos e instituições o fazem. "Isso já foi fruto de conversas com ministros do STF, que dizem que são os parlamentares que os provocam", ponderou.

"Essa discussão acerca dos critérios para provocar o Judiciário tem que ser feita porque, se não, vamos estar votando matérias todas as semanas, mas, a partir daí, o que deveria ser uma exceção ou uma regra, o Supremo definindo pelo Legislativo o que deve ou não ser projeto de lei aprovado. Isso inclusive coloca o STF acima do Executivo", defendeu. Motta pregou que tal ordenamento seja refeito para que os Poderes possam exercer seus respectivos papéis.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Putin liga para Xi, Modi e outros líderes estrangeiros antes de reunião planejada com Trump

Motta: Anisita tira foco do que poderíamos priorizar, como soberania e economia

Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere

Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Motta: não existe presidente da Câmara mais forte ou mais fraco porque o regimento é o mesmo -

Motta: não se pode confundir pauta sobre prerrogativa parlamentar como contra outro poder

Lula veta parcialmente a nova lei de licenciamento ambiental

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF