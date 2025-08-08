Topo

Notícias

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer

Brasília

08/08/2025 13h51

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu em entrevista à CNN nesta sexta-feira, 8, a punição a bolsonaristas que ocuparam sua cadeira na Câmara, considerando que o ocorrido tratou-se de um "ato grave". "Temos que ser pedagógicos porque o que aconteceu foi grave. Não podemos concordar com o que aconteceu", indicou. "Até para que isso não volte a acontecer", completou.

Na visão de Motta, a oposição "extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável esta semana" e foi dito aos parlamentares bolsonaristas que havia um "tremendo excesso em buscar a força" para impedir o funcionamento do Senado e da Câmara dos Deputados.

O presidente da Casa baixa do Congresso repetiu que nunca tinha sido visto um movimento da forma como ocorreu nesta semana.

Questionado sobre ter se sentido desrespeitado, Motta afirmou não poder dizer que se sentiu confortável de estar vivendo aquele momento, com parlamentares obstruindo até a passagem do presidente. "Mas entendo também o momento de tensão que todos estavam vivendo. Não era um dia normal", ponderou.

Motta indicou ainda que, se tivesse usado a força policial, talvez estivesse sendo criticado porque um parlamentar ter sido agredido. Sem citá-la diretamente, o presidente da Câmara fez referência à deputada Júlia Zanatta (PL). "Tínhamos uma parlamentar com uma criança, como você coloca a força física para retirar uma parlamentar que tem seu mandato?", pontuou.

O parlamentar ponderou ainda que, em sua avaliação, a ação da oposição, do ponto de vista político, atrapalha possíveis pautas que partidos de centro poderiam ajudar na construção. O presidente da Câmara destacou que a população espera dos parlamentares o debate, mas com respeito do regimento e da atividade parlamentar.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de "escalada perigosa" decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza (porta-voz)

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

"O bebê já nasce com um olhar para nós", diz médica brasileira que lança livro de fotos em Paris

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer