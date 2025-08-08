Motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz cientista político

O motim de parlamentares bolsonaristas na Câmara e no Senado se revela como uma continuação da trama golpista, afirmou o cientista político Cláudio Couto em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidentes da Câmara e do Senado, retomaram o comando das Casas e analisam possíveis punições aos parlamentares da oposição que obstruíram os trabalhos.

É a continuidade do golpe. Na realidade, toda essa confusão está sendo produzida para evitar que as instituições brasileiras funcionem como devem, que golpistas sejam punidos e que o Congresso funcione normalmente caso não se decida aprovar uma anistia que é absurda, pois quer criar uma grande pizza para os golpistas, sejam eles os peixes pequenos ou seus chefes.

Além disso, há a extorsão do governo americano sobre o brasileiro, patrocinada pela família Bolsonaro ao financiar a presença de um dos filhos lá para fazer lobby por esse tipo de prática. O que se fez nesses dias na Câmara e no Senado é simplesmente mais uma peça dentro desse processo.

Essa tentativa de impedir o presidente da Câmara de chegar a sua cadeira e se sentar nela é parte disso. É dizer 'aqui mandamos nós na base da força'. Em alguma maneira, um golpe é uma medida de força, mesmo sem colocar tanque na rua. É isso o que eles estão tentando fazer. Cláudio Couto, cientista político

Para Couto, os parlamentares da oposição se aproveitam da falta de pulso de Motta e de Alcolumbre para exibir um comportamento cada vez mais hostil.

O grau de tolerância com aqueles que produzem esse tipo de situação tem sido grande demais no Brasil. Há uma questão de que não se pode ter tolerância com os intolerantes, aqueles que produzem essa ruptura.

O centrão, e consequentemente os presidentes das duas Casas, têm sido muito condescendentes com esse comportamento. Hoje, Alcolumbre é um pouco menos, mas no passado não foi bem assim; Motta, por debilidade mesmo.

É, sim, uma tentativa da continuidade do golpe e mostra como esse grupo quer fazer o país refém dos seus interesses particulares para agir da maneira como bem entendem e sem qualquer tipo de responsabilização. Cláudio Couto, cientista político

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: