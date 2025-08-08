Topo

Moraes autoriza mais cinco visitas a Bolsonaro, mas nega ida de Gayer

Deputado Gustavo Gayer (PL-GO) teve o pedido para visitar Bolsonaro negado por estar sendo investigado no STF - Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputado Gustavo Gayer (PL-GO) teve o pedido para visitar Bolsonaro negado por estar sendo investigado no STF
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a visita de mais cinco pessoas a Jair Bolsonaro (PL), mas negou a ida do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) a residência do ex-presidente.

O que aconteceu

Gayer não pode visitar Bolsonaro por estar sendo investigado no STF, segundo Moraes. "Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na Pet 12.042", disse. A investigação corre de maneira sigilosa na corte.

Apesar de negar a ida do deputado, Moraes autorizou a visita de outros cinco políticos a casa de Bolsonaro. São eles: a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e os deputados federais Capitão Alden (PL-BA), Domingos Savio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Júlia Zanatta (PL-SC). A defesa de Bolsonaro havia pedido que eles fossem autorizados a visitá-lo.

Bolsonaro foi visitado por Tarcísio ontem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o ex-presidente na tarde de ontem, após obter autorização de Moraes.

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira. A ordem aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio no último domingo por chamada de vídeo.

Para o ministro, o ex-presidente desrespeitou a proibição de não usar redes sociais por intermédio de terceiros. "O réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal", escreveu.

