Minério de ferro tem ganho semanal com recorde de exportações de aço da China

08/08/2025 09h06

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira, mas encerraram a semana com ganho em base semanal, apoiados pelo recorde de exportações de aço da China, além de margens robustas das usinas e baixos estoques.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuou 0,19% nesta sexta-feira, a 790 iuanes (US$109,99) a tonelada. Ainda assim, o contrato subiu 0,7% esta semana.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caía 0,15%, a US$102,1 a tonelada, mas subiu 2,1% até agora nesta semana.

As principais mineradoras estão pagando os menores dividendos em anos, depois de divulgarem lucros semestrais mais baixos, buscando reter caixa para seus grandes projetos de desenvolvimento.

A BHP gastará até US$7,4 bilhões na mina de potássio de Jansen, no Canadá, enquanto a Rio Tinto espera desembolsar mais de US$13 bilhões nos próximos três anos para desenvolver novas minas de minério de ferro no oeste da Austrália, à medida que as reservas existentes diminuem.

As exportações de aço da China continuaram a crescer em julho, com um aumento de 1,7% em relação ao mês anterior, e os volumes no acumulado do ano atingiram o nível mais alto dos registros desde 1990.

Isso ocorre apesar da introdução de mais barreiras comerciais por países preocupados que o aço barato da China esteja prejudicando seus fabricantes domésticos.

Enquanto isso, as importações de minério de ferro aumentaram 2% em relação ao ano anterior em julho, bem acima da média das importações mensais do ano, uma vez que as margens saudáveis das usinas e os baixos estoques de aço motivaram as usinas a reabastecer, disseram analistas do ANZ.

(Reportagem de Lucas Liew)

