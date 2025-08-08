Topo

Michelle defende deputada que levou bebê ao plenário: 'Tentaram incriminar'

Michelle Bolsonaro é presidente do PL Mulher - Evaristo Sá/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/08/2025 15h58

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, saiu em defesa da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que levou sua filha, uma bebê de quatro meses, ao plenário da Câmara durante o motim de parlamentares bolsonaristas desta semana.

O que aconteceu

Esquerda tentou "incriminar e separar" deputada federal de sua filha, afirma Michelle. "Ela foi atacada em suas duas naturezas mais sagradas: a de mulher e a de mãe. Tudo porque ela foi trabalhar pelo Brasil e levou sua filha para amamentá-la enquanto estava em seu local de trabalho", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

A ex-primeira-dama também citou pedido de deputado do PT ao Conselho Tutelar. Michelle afirmou que o parlamentar "resolveu bancar o protetor das crianças". Reimont (PT-RJ) acionou o órgão evocando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) porque o episódio pode, segundo ele, "configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco".

Zanatta sentou-se à Mesa Diretora com sua filha enquanto outros deputados bolsonaristas pressionavam a Casa. O grupo ficou por mais de 30 horas no local com o objetivo de impulsionar pautas como a da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Governistas criticaram a atitude da parlamentar e disseram que ela usou a bebê como "escudo humano".

"Alegaram risco. Risco do quê? Estar entre parlamentares é perigoso?", disse Michelle. A ex-primeira-dama também questionou se a esquerda "planejava atacar" Zanatta e relembrou episódios em que deputadas da esquerda levaram seus filhos ao plenário. "Ninguém incriminou. Sabe por quê? Porque a direita não ataca as mães, muito menos mães com seus filhos."

Michelle ironizou a esquerda e relembrou caso do ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. "Chamem o Guinness, eles bateram o recorde mundial de hipocrisia", afirmou. Sem citá-lo nominalmente, ela se referiu a Silvio Almeida como "taradão" —o ex-ministro foi acusado de assediar mulheres, entre elas Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial.

Ao UOL, Zanatta disse que sua licença-maternidade se encerrou no último dia 26. "Devido à prisão de Bolsonaro e aos últimos acontecimentos, resolvi de última hora ir a Brasília. Não é que eu queria fazer isso, é uma necessidade quando a criança quer peito toda hora", afirmou.

