México busca reparação da Adidas por apropriação cultural em modelo de sandálias

O governo do México busca uma reparação da Adidas a uma comunidade do estado de Oaxaca, após acusar a marca de apropriação cultural em um modelo de sandálias que é similar a um design tradicional dessa região.

Autoridades locais haviam denunciado que o lançamento do modelo Oaxaca Slip-On, elaborado pelo designer americano de raízes mexicanas Willy Chavarria em colaboração com a Adidas, não conta com autorização nem reconhece seus verdadeiros criadores.

O governo anunciou nesta sexta-feira (8) que a Adidas concordou em se reunir com autoridades do estado de Oaxaca, que afirmaram que o design das sandálias é originário da comunidade de Villa de Hidalgo Yalalag.

O governador estadual, Salomón Jara, também ameaçou tomar ações legais contra Chavarria.

"É uma propriedade intelectual, coletiva, tem que haver uma reparação, tem que se cumprir a lei do patrimônio e vamos ver se na conversa isso se resolve; estamos também estudando a via legal", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, durante sua habitual coletiva de imprensa pela manhã.

Sheinbaum não especificou que tipo de reparação será buscada.

Chavarria, que exalta em suas criações sua ascendência chicana, esteve no olho do furacão no final de junho depois que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o acusou de "glorificar criminosos" em um de seus desfiles na Semana da Moda de Paris.

Durante esse desfile, vários homens tatuados que vestiam camisetas e calções brancos se ajoelharam, o que remeteu à postura que é imposta aos internos do Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), a prisão de segurança máxima construída por Bukele para encarcerar membros de gangues.

O México tem denunciado, nos últimos anos, a apropriação cultural e o uso não autorizado da arte de seus povos originários por grandes marcas e designers como a chinesa Shein, a espanhola Zara ou a venezuelana Carolina Herrera.

yug/jla/db/ic/am

© Agence France-Presse