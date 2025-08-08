Mboko e Osaka, finalistas em Montreal, desistem do WTA 1000 de Cincinnati

A campeã do WTA 1000 de Montreal, a canadense Victoria Mboko, e a finalista derrotada, a japonesa Naomi Osaka, desistiram oficialmente nesta sexta-feira (8) de participar do torneio de Cincinnati, horas depois de disputarem o título no Canadá.

Mboko, a jovem de 18 anos que foi sensação em Montreal no caminho a seu primeiro título no circuito, citou a lesão no punho sofrida na semifinal, enquanto Osaka, ex-número 1 do mundo e vencedora de quatro Grand Slams, atribuiu sua ausência a uma "mudança de agenda".

Os organizadores do WTA 1000 de Cincinnati afirmaram que ambas estariam automaticamente classificadas para a segunda rodada devido ao desempenho no torneio anterior.

A desistência das tenistas fez quatro "lucky losers" avançarem do qualifying para a primeira rodada da chave principal do torneio que antecede o US Open, último Grand Slam da temporada, que começará no dia 24 de agosto.

Depois de derrotar Osaka por 2 sets a 1 (2-6, 6-4 e 6-1) para conquistar o título em Montreal, Mboko revelou que a inflamação no punho era tão grave na quinta-feira de manhã que passou por uma ressonância magnética antes da final à noite.

"Acordei de manhã e estava com o punho um pouco inflamado por conta da queda" sofrida na semifinal de quarta-feira, disse. "Fomos rapidamente ao hospital para fazer uma ressonância e uma radiografia antes de vir à quadra para treinar".

Mboko disse que ela e sua equipe "receberam sinal verde de que não havia nada grave". Na quinta-feira à noite, admitiu que já esperava não disputar o torneio de Cincinnati.

"Por enquanto, não estou pensando em jogar em Cincinnati. Só quero cuidar um pouco do meu punho", disse então. "Ainda me parece muito cedo e repentino ir para lá e voltar a jogar em dois dias".

Osaka não foi tão direta, mas afirmou que estava "indecisa". "Vai ser interessante ver qual será meu próximo jogo e como vou jogar", afirmou a japonesa.

