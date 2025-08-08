Topo

Marina Silva chama vetos em PL do licenciamento ambiental de 'estratégicos'

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente - Maxim Shemetov/Reuters
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

08/08/2025 13h22Atualizada em 08/08/2025 14h02

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou os 63 dispositivos vetados da Lei do Licenciamento Ambiental de "estratégicos".

O que aconteceu

Marina chamou os vetos de "estratégicos". "Eu já sinalizava isso em todas as entrevistas que eu dava, de que nós iríamos fazer, como eu já disse, vetos estratégicos para preservar a integridade do licenciamento, e isso ficou assegurado", afirmou.

Ela disse que as metas ambientais estão mantidas. A ministra listou as metas em relação a desmatamento zero e à redução entre 59% e 67% de emissão de CO2.

[As metas] permanecem, só ganham outros mecanismos, inclusive esse mecanismo de ter equipes que possam ficar destinadas agora por mecanismo legal para determinadas obras estratégicas.

Eu até brinquei com a ministra Miriam [Belchior, interina na Casa Civil] que, se não tivesse tido o concurso para o Ibama recentemente, eu agora ia pedir um concurso, porque já que nós vamos ter que ter mais equipes voltadas para determinados empreendimentos. Ainda bem que a gente já teve o concurso.
Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

O que há nos vetos

O governo já havia se posicionado contra o projeto. O anúncio foi feito por um grupo de ministros, incluindo a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, em coletiva no Palácio do Planalto. Lula está em viagem ao Acre.

Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão será publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda hoje e volta ao Congresso.

O governo fala em "garantia da proteção ambiental". Segundo a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, os vetos tiveram quatro diretrizes:

  1. "Garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental."
  2. "Dar segurança jurídica aos empreendimentos licenciados e aos investidores responsáveis."
  3. "Assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas."
  4. "Incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade."

O governo editou uma MP (medida provisória) para que a LAE (Licença Ambiental Especial) passe a valer imediatamente. Ela permite que o governo federal escolha projetos estratégicos que têm prioridade de avaliação. Como o UOL mostrou, interessado no petróleo no rio Amazonas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), usou seu peso político em prol dessa alteração.

O governo enviará ainda um PL com urgência constitucional. "[O PL] repõe questões importantes que com os vetos ficariam, trariam vácuos na legislação que não podem ficar nesse vácuo. [Quero] lembrar que o projeto de lei originalmente dá seis meses para entrar em um projeto de urgência", explicou Belchior.

Volta para o Congresso

Os vetos, o PL e a MP serão votados nas duas Casas e podem ser derrubados. MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade. Primeiro vão para aprovação na Câmara e, depois, no Senado.

Em mais um embate com o Congresso, os representantes do governo procuraram manter tom conciliador. "O diálogo com Congresso é permanente, desde o início do andamento da proposição. Conversamos ao longo do processo, tivemos consensos com o Congresso que se refletem na sanção, e as divergências, que estão nos vetos e na alteração do texto, estão sendo conversadas com lideranças", disse o secretário-executivo da Secretaria das Relações Institucionais, Gustavo Ponce de Leon.

