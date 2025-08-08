Topo

Notícias

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

Brasília

08/08/2025 13h57

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta sexta-feira, 8, que o governo está buscando equilíbrio para que "ecologia não brigue com economia", ao anunciar 63 vetos na lei do licenciamento ambiental, que dividiu alas do governo. "Desde que o licenciamento saiu do Congresso, ficamos em estado permanente de reunião", declarou em coletiva de imprensa.

Ela explicou que existem instrumentos no licenciamento que trazem inovação, mas há "problemas" que precisam ser corrigidos no texto.

Já presente em alguns Estados, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) foi vetada para atividades com potencial médio de poluição.

Esse instrumento possibilita que o solicitante encaminhe, via internet, a documentação exigida pela legislação para avaliar se a atividade está sob o parâmetro ambiental.

O texto aprovado pelo Congresso estabeleceu que a LAC poderia ser entregue ao interessado quando a atividade ou o empreendimento for de pequeno ou de médio porte e, simultaneamente, de baixo ou médio potencial poluidor.

"Não haverá licenciamento ambiental monofásico ou simplificado", declarou a ministra, argumentando que os procedimentos de verificação de potencial poluidor devem ser mantidos. "A participação de setores sociais demonstra como a questão ambiental é estratégica", disse.

Ela comentou ainda que "mais de 70% da opinião pública" brasileira estava preocupada com os efeitos desta lei.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê em plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo

México busca reparação da Adidas por apropriação cultural em modelo de sandálias

É falso que Trump disse ter sido convidado a ir à China para isolar Lula

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza