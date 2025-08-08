Topo

Notícias

Roupas Reserva, Animale, Farm e mais têm até 70% off, mas é só hoje

Roupas da Maria Filó, Reserva, Farm e mais estão em oferta no App Day da OFF Premium - Divulgação
Roupas da Maria Filó, Reserva, Farm e mais estão em oferta no App Day da OFF Premium Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

08/08/2025 10h00Atualizada em 08/08/2025 10h15

O Guia de Compras UOL separou diferentes tipos de roupas em uma nova edição do App Day da OFF Premium, que acontece nesta sexta-feira (8). As peças estão com descontos de até 70% —ideal para quem quer economizar e ainda ter novos looks no guarda-roupa.

A seleção conta com blusas, vestidos, calça e camisetas de marcas como Maria Filó, Reserva, Farm, Animale e Foxton. Contudo, para conseguir os descontos, é necessário baixar o aplicativo OFF Premium —disponível para iOS e Android— no celular e aplicar o cupom "APPDAY" antes de finalizar as compras.

Relacionadas

Roupas da Reserva, Animale e mais têm até 83% de desconto, mas é só hoje

A partir de R$ 26: 20 ideias de roupas para você presentear no Dia dos Pais

Calça pantalona com cinto está com 57% OFF; veja opinião de quem comprou

Como resgatar o cupom de desconto?

Baixe o aplicativo da OFF Premium (iOS ou Android)

Escolha um dos produtos acima ao tocar/clicar em "COMPRAR" para ser redirecionado ao aplicativo da loja

Em seguida, clique em "Comprar", selecione a numeração desejada e vá em "Adicionar à sacola" e depois em "Ver sacola"

Vá até o campo "Quer usar um código de vendedora e/ou cupom", clique em "Adicionar" e digite o código "APPDAY"

Após aplicar o cupom, a mensagem de "Cupom aplicado com sucesso" aparecerá na tela

Clique em "Fechar compra" para finalizar o pedido ou adicione mais produtos à sacola

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ? A secadora de roupas que está bombando nas redes sociais! Ideal para secar roupas rápido ou em dias sem sol. Curtiu? Link na bio. #guiadecomprasUOL #TikTokMadeMeBult #new #maquina #secadora #review ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Josias: Zigue-zague descredencia Tarcísio como candidato à Presidência

Ouro, carta real e indicações ao Nobel: como ganhar favores de Trump

Lucro da Ourofino aumenta 21,2% no 2º trimestre, para R$ 23,8 milhões

Vice-presidente Vance diz que EUA não têm planos de reconhecer Estado palestino

STF adia julgamento que contesta acordos de leniência da Lava Jato

Motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz cientista político

Espanha desarticula rede que levava resíduos perigosos para Gana

Azerbaijão e Armênia assinarão acordo de paz, diz Casa Branca

Embarcação com 49 passageiros clandestinos é rebocada à Espanha

Brasil expressa 'profunda indignação' à embaixada dos EUA por ameaças ao ministro do STF Alexandre de Moraes

Índia suspende planos de comprar armas dos EUA após tarifas de Trump, diz Reuters