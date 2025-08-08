Roupas Reserva, Animale, Farm e mais têm até 70% off, mas é só hoje

O Guia de Compras UOL separou diferentes tipos de roupas em uma nova edição do App Day da OFF Premium, que acontece nesta sexta-feira (8). As peças estão com descontos de até 70% —ideal para quem quer economizar e ainda ter novos looks no guarda-roupa.

A seleção conta com blusas, vestidos, calça e camisetas de marcas como Maria Filó, Reserva, Farm, Animale e Foxton. Contudo, para conseguir os descontos, é necessário baixar o aplicativo OFF Premium —disponível para iOS e Android— no celular e aplicar o cupom "APPDAY" antes de finalizar as compras.

Como resgatar o cupom de desconto?

Baixe o aplicativo da OFF Premium (iOS ou Android)

Escolha um dos produtos acima ao tocar/clicar em "COMPRAR" para ser redirecionado ao aplicativo da loja

Em seguida, clique em "Comprar", selecione a numeração desejada e vá em "Adicionar à sacola" e depois em "Ver sacola"

Vá até o campo "Quer usar um código de vendedora e/ou cupom", clique em "Adicionar" e digite o código "APPDAY"

Após aplicar o cupom, a mensagem de "Cupom aplicado com sucesso" aparecerá na tela

Clique em "Fechar compra" para finalizar o pedido ou adicione mais produtos à sacola

