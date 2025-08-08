Topo

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

08/08/2025 09h20

A polícia espanhola informou nesta sexta-feira (8) a descoberta de 32 cães mortos de fome em uma propriedade no sudoeste do país e está investigando o proprietário por suspeita de maus-tratos.

Os animais estavam abandonados desde junho em uma propriedade na província de Badajoz, na região de Extremadura, alguns soltos, outros presos com correntes ou em canis, informou a Guarda Civil em comunicado.

"Todos estavam em condições deploráveis de higiene, sem água e comida" e "alguns teriam tentado se alimentar dos cadáveres em decomposição dos animais já falecidos", acrescenta o comunicado.

Os agentes descobriram os cadáveres na semana passada "em diferentes estados de decomposição", após receber uma denúncia de que havia cães abandonados e em más condições.

Fotos divulgadas pela polícia mostram vários cadáveres de cães extremamente magros.

A polícia informou que abriu uma investigação contra o proprietário da fazenda por suspeita de abandono de animais resultando em morte.

A Espanha aprovou em 2023 uma nova lei sobre bem-estar animal que endurece as penas por maus-tratos e abandono.

