Magazine Luiza foca em margem com Selic alta e evita entrar em guerra de frete grátis

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza vai buscar proteger suas margens de lucro em um ambiente com taxa básica de juros a 15%, e vai evitar se lançar em uma estratégia comercial agressiva com oferta de frete grátis quando não identificar margem de contribuição positiva, afirmou o presidente-executivo da companhia, Frederico Trajano, nesta sexta-feira.

A empresa divulgou na noite da véspera prejuízo líquido de R$24,4 milhões, após lucro de R$23,6 milhões um ano antes. A margem bruta se manteve acima de 30%, mas recuou 0,4 ponto, para 30,5%.

"Nos próximos 12 meses, com Selic a 15%, temos que manter disciplina muito forte em margem", afirmou o executivo em conferência com analistas.

"Não entramos na discussão de entrar em categorias com margens de contribuição negativa", disse Trajano se referindo ao segmento de marketplace, o chamado "3P", de venda de produtos de terceiros e citando a "guerra do frete grátis".

Rivais como Mercado Livre e Shopee têm promovido ações comerciais agressivas, com oferta de frete gratuito para compras de valores tão reduzidos quanto R$19 e R$10, respectivamente.

"Nesse momento de juros a 15% a gente precisa ter cuidado e precisamos buscar margem de contribuição positiva", disse Trajano, se referindo ao indicador econômico que mede o quanto uma venda ajuda uma empresa a cobrir seus custos fixos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)