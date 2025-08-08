Topo

Notícias

Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso

08/08/2025 12h41

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental e enviou uma nova proposta de lei ao Congresso, disse nesta sexta-feira a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Segundo Belchior, os vetos têm como objetivo preservar a integridade do processo de licenciamento, garantir segurança jurídica para empreendimentos, assegurar os direitos de povos indígenas e quilombolas, e incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil.

Ela também anunciou, em entrevista coletiva, que o governo está enviando ao Congresso um novo projeto de lei com urgência constitucional, para preencher os “vácuos” deixados pelos vetos e evitar insegurança jurídica.

(Por Lisandra Paraguassu)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Petrobras vê baixa probabilidade de dividendos extraordinários para 2025, diz CFO

EUA ampliam influência no Cáucaso com mediação entre ex-repúblicas soviéticas

Lula veta ampliação da LAC para atividades de médio potencial poluidor

Serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

ONG denuncia Rússia por publicar 'catálogo' de crianças ucranianas deportadas para adoção

Exportador dos EUA reporta venda de 125 mil t de milho a destinos desconhecidos

Miriam Belchior: serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

'Nenhuma esperança': moscovitas são céticos ante possível encontro Putin-Trump

Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso

Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil