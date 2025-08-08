Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental e enviou uma nova proposta de lei ao Congresso, disse nesta sexta-feira a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Segundo Belchior, os vetos têm como objetivo preservar a integridade do processo de licenciamento, garantir segurança jurídica para empreendimentos, assegurar os direitos de povos indígenas e quilombolas, e incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil.

Ela também anunciou, em entrevista coletiva, que o governo está enviando ao Congresso um novo projeto de lei com urgência constitucional, para preencher os “vácuos” deixados pelos vetos e evitar insegurança jurídica.

(Por Lisandra Paraguassu)