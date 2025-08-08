Lula veta partes de lei do licenciamento por garantia de proteção ambiental

O presidente Lula (PT) vetou parcialmente o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, aprovado pelo Congresso em julho.

O que aconteceu

O governo já havia se posicionado contra o projeto. O anúncio foi feito por um grupo de ministros, incluindo a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, em coletiva no Palácio do Planalto. Lula está em viagem ao Acre.

Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão será publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda hoje e volta ao Congresso.

O governo fala em "garantia da proteção ambiental". Segundo a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, os vetos tiveram quatro diretrizes:

"Garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental." "Dar segurança jurídica aos empreendimentos licenciados e aos investidores responsáveis." "Assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas." "Incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade."

O governo enviará ainda um PL com urgência constitucional. "[O PL] repõe questões importantes que com os vetos ficariam, trariam vácuos na legislação que não podem ficar nesse vácuo. [Quero] lembrar que o projeto de lei originalmente dá seis meses para entrar em um projeto de urgência", explicou Belchior.

Segundo Marina, o governo também levou a sociedade civil em conta. "Pesquisa que foi feita deu conta de que mais de 70% da opinião pública brasileira estava preocupada com essa questão", afirmou a ministra.

A justificativa também é jurídica. Lula pediu para que a AGU (Advocacia-Geral da União) reunir os pontos inconstitucionais do projeto aprovado para que a defesa dos vetos tenha base legal e o discurso do governo seja que estes "não foram vetos políticos, mas jurídicos". O advogado-geral Jorge Messias também participou na reunião na quarta.

Adiantado por ministros, o veto parcial não foi uma surpresa. Parlamentares já esperam que Lula cortasse pontos de divergências. A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) já reúne apoio para a derrubada dos prováveis vetos desde a aprovação do texto, em 17 de julho.

Polêmica deve acabar no STF (Supremo Tribunal Federal). Como outros projetos em que Congresso e Planalto divergem, a exemplo do marco temporal, o governo deverá recorrer ao Judiciário, chamando as partes vetadas de inconstitucionais.

Os vetos

Foram 26 vetos "simples", ou totais. "Nós teremos outros 37 vetos que vamos aproveitar o texto e apresentar uma redação alternativa", explicou Marcos Rogério, secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.

Entenda alguns dispositivos vetados. Como o UOL adiantou, o governo já indicava insatisfação com a mudança das atribuições do Ibama e do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e a nacionalização da licença autodeclaratória.