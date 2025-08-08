Topo

Notícias

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

São Paulo

08/08/2025 16h06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro Alexandre de Moraes, pediu que um senador aliado não assine o pedido de impeachment do ministro e afirmou que o magistrado está "garantindo a democracia". Lula também foi ao ataque contra senadores e deputados que tentaram impedir os trabalhos no Congresso Nacional, a quem chamou de "traidores da pátria". As mesmas acusações foram feitas a Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro. As declarações foram dadas em evento de anúncio de investimentos federais no Acre.

"E você (Sergio) Petecão (PSD-AC), por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pois ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria", disse Lula.

Lula também afirmou que o presidente dos Estados Unidos deve "aprender a respeitar a soberania deste País" e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "chucro e ignorante", além de traidor.

