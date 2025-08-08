Lula critica homem que deu socos na namorada: 'Tinha que levar coice'

O presidente Lula (PT) afirmou que o ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu mais de 60 socos em sua namorada, tinha que levar coices de um cavalo por causa da agressão que cometeu.

O que aconteceu

Sem citar o caso específico, Lula disse que um cavalo tinha que dar coice na testa do homem. "Esses dias eu vi um brutamontes na televisão dando 37 socos [sic] na cara da mulher. Um cavalo tinha que dar 37 coices na testa dele para ele ver o que é bom", disse ele, em evento de anúncio de investimentos para Rondônia.

Homem que "levanta a mão para bater em uma mulher não vale nada", criticou Lula. "Mão foi feita para trabalhar e fazer carinho, não para bater em mulher."

Igor agrediu a namorada com 61 socos durante 35 segundos, conforme registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou que teve um "surto claustrofóbico", mas não apresentou laudos.

A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. Segundo o cirurgião que coordenou a operação, Kerlison Paulino de Oliveira, as lesões da mulher são similares as causadas por um acidente de carro. "Num caso como esse, é difícil que não haja sequela, mas temos de acompanhar para ver quais serão as queixas. A gente vai esperar um período de 45 a 60 dias, quando saberemos se a cirurgia foi suficiente", disse.

A mulher falou à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.